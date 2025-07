Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 15 Luglio 2025

N. B. I risultati nel corso della giornata.

[5] Facundo Juarezvs Lucas BouquetNiklas Waldnervs Daniel LechnerNicola Rispolivs [7] Vladyslav OrlovLorenzo Sciahbasivs Andrea Paolini[6] Samuele Pierivs Jacopo BilardoNicolas Parizziavs Andrea Militi ribaldiNicolas Brunavs Andrea MeduriGian Marco Ortenzivs Giulio PeregoNoah Perfettivs Leonardo MalgaroliLorenzo Lorussovs Andrea De marchi[4] Fausto Tabaccovs Gabriele Maria NoceBilly Suarezvs Gabriele VolpiAnton Chekhovvs [8] Matteo Covato

M15 Nova Gorica 15000 – 2nd Round Q, 1st Round Md

[7] Antonio Voljavec vs [14] Edoardo Cherie ligniere Non prima delle 11:30

Giuseppe La vela vs Stijn Pel Non prima delle 13:00

[2] Kasra Rahmani vs [11] Maximilian Figl ore 10:00

[5] Dmitry Bessonov vs [15] Luca Parenti Non prima delle 13:00

[7] Felix Balshaw vs Daniele Rapagnetta Non prima delle 14:30

[8] Matic Kriznik vs [12] Nicolo Toffanin ore 10:00

Gabriele Bosio vs [5] Emilien Demanet Non prima delle 14:30

Mattia Nannellivs Andrej Loncarevic[7] Dmitrii Shirokiivs Antonio Caruso[5] Pietro Marinovs Carl Emil Overbeck

M15 Poprad 15000 – 1st Round

Norbert Marosik vs [8] Andrea Fiorentini ore 09:30

[4] Lorenzo Angelinivs [12] Mihai Alexandru Coman[8] Edoardo De filippovs Rihards NeimanisLorenzo Ferrivs [14] Edouard Villoslada[3] Massimo Giuntavs Ricardo RodriguezEnzo Limavs [7] Pietro Orlando Fellin[3] Sebastiano Cocolavs Wissam AbderrahmanNicolas Robertvs Stefan Vedovelli[5] Daniil Bogatovvs [10] Filippo Callerio

W50 Nottingham 40000 – 1st Round

Lucrezia Musetti vs Tegan Bush ore 11:00

Viola Turini vs Alice Gillan ore 11:00

[1] Noemi Basilettivs Emma Rizzetto[2] Enola Chiesavs [16] Greta RizzettoYelyzaveta Kotliarvs Jessica Bertoldo[3] Anastasia Bertacchivs [13] Eva Zabolotnaia[4] Eleonora Alvisivs [15] Ginevra Parentini vallega montebrunoAntonina Sushkovavs [14] Aurora Urso[7] Ela Nala Milicvs [12] Emma Ottavia Ghirardato[6] Gaia Maduzzivs [11] Giulia Paterno[3] Noemi Mainesvs [12] Giuliana Bestetti[1] Arianna Zucchinivs [14] Merna Refaat

W15 Krsko 15000 – 2nd Round Q

Alexandra Vasilyeva vs Maddalena Giordano Non prima delle 11:30

Suana Tucakovic vs Sofia Avataneo 2 incontro dalle 11:30

Irina Balus vs [11] Carolina Gasparini ore 09:30

W15 Hillcrest 15000 – 1st Round

Lavinia Luciano vs Jahnie Van zyl ore 09:30

Yoana Konstantinovavs Barbara DessolisTamila Gadamaurivs [8] Denise Valente