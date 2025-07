Los Angeles 2028: svelato il calendario ufficiale del tennis alle Olimpiadi

Mancano ancora diversi anni all’appuntamento olimpico di Los Angeles 2028, ma gli appassionati di tennis possono già segnare sul calendario le date chiave della competizione a cinque cerchi. Sono infatti state rese pubbliche le informazioni ufficiali relative al programma del torneo tennistico olimpico, che si disputerà negli Stati Uniti a partire da mercoledì 19 luglio.

La principale novità riguarda proprio il calendario delle finali: la medaglia d’oro femminile verrà assegnata giovedì 27 luglio, mentre la finale maschile è in programma per venerdì 28 luglio, una scelta inconsueta rispetto al passato, quando il torneo olimpico spesso si chiudeva di domenica.

Inoltre, per la prima volta negli Stati Uniti, farà il suo debutto un evento a squadre dal formato rapido, pensato per aumentare spettacolo e coinvolgimento. Questa competizione si svolgerà nei primi due giorni del programma, il 19 e 20 luglio, e promette di portare ulteriore interesse e dinamismo al torneo.