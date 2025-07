Nardi si ferma, strappo all’adduttore

Ha perso vs. Sinner a Wimbledon, suo ultimo match

Arrivano brutte notizie da Luca Nardi. Il marchigiano con una storia pubblicata su Instagram annuncia l’amara decisione di saltare i prossimi tornei di Washington e Toronto per recuperare da un problema all’adduttore che lo tormenta da Wimbledon.

“Ciao a tutti, purtroppo sto affrontando uno strappo all’adduttore da Wimbledon e ho dovuto fermarmi per recuperare al meglio. Salterò i tornei di Washington e Toronto, ma sto facendo tutto il possibile per guarire completamente e tornare presto in campo. L’obiettivo è tornare più forte a Cincinnati”, questo il messaggio scritto da Nardi.

Il 21enne di Pesaro, attualmente n.95 nel ranking ATP, è stato battuto da Sinner nell’esordio a Wimbledon. Quest’anno vanta un record di 5 vittorie e 10 sconfitte sul tour maggiore, e ha toccato il proprio Best in carriera lo scorso marzo al n.67.

Mario Cecchi