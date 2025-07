ATP 250 Gstaad, Bastad e Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Andrea Pellegrino supera anche il primo turno a Bastad: battuto Faria in rimonta, ora sfida Griekspoor

Andrea Pellegrino continua il suo momento magico sulla terra di Bastad. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, il tennista pugliese si è imposto anche nel primo turno del tabellone principale, battendo in rimonta il portoghese Jaime Faria per 2-6 6-3 6-3.

L’inizio non è stato facile per l’azzurro, che ha faticato a trovare il ritmo nel primo set, perso per 6-2. Ma dalla seconda frazione Pellegrino ha cambiato marcia vincendo la frazione per 6-3 e allungando il match al terzo set.

Nel set decisivo, Pellegrino dopo aver annullato due delicate palle break sull’1 pari, ha trovato fiducia e solidità nei momenti chiave. Il break decisivo è arrivato nel sesto gioco, permettendogli di chiudere 6-3 e vincere la partita.

Ad attenderlo ora c’è una sfida di alto livello contro Tallon Griekspoor, olandese classe 1996, attuale numero 29 del mondo, uno dei giocatori più solidi del circuito su tutte le superfici.

Per Pellegrino sarà una bella prova, ma l’entusiasmo e la fiducia conquistati fin qui possono sicuramente dargli una marcia in più per tentare il colpaccio!

ATP 250 Bastad (Svezia), 1° Turno, terra battuta

ATP Bastad Sebastian Ofner Sebastian Ofner 4 4 Damir Dzumhur [7] Damir Dzumhur [7] 6 6 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Ofner 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Ofner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 S. Ofner 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 30-15 30-30 1-0 → 1-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Bastad Elias Ymer Elias Ymer 6 3 6 Tristan Boyer Tristan Boyer 3 6 2 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 T. Boyer 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 T. Boyer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Boyer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Ymer 15-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Boyer 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Boyer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 T. Boyer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Boyer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Boyer 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Boyer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Bastad Mikael Ymer Mikael Ymer 15 4 Botic van de Zandschulp • Botic van de Zandschulp 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 4-5 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Ymer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

ATP Bastad Hugo Gaston Hugo Gaston 6 6 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 4 3 Vincitore: Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Gaston 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Gaston 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Tseng 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Bastad Thiago Monteiro Thiago Monteiro 7 3 6 Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 5 6 7 Vincitore: Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Budkov Kjaer 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 2-4 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 N. Budkov Kjaer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Bastad Camilo Ugo Carabelli [5] Camilo Ugo Carabelli [5] 40 2 Cristian Garin • Cristian Garin 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

ATP Bastad Vit Kopriva [8] Vit Kopriva [8] 30 6 3 Hugo Dellien • Hugo Dellien 0 1 0 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Dellien 0-15 0-30 3-0 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Dellien 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 H. Dellien 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Dellien 0-15 15-15 2-0 → 2-1 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Dellien 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

ATP Bastad Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 2 6 6 Jaime Faria Jaime Faria 6 3 3 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Faria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Faria 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Faria 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Faria 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 J. Faria 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 J. Faria 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Faria 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 J. Faria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Faria 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Faria 15-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 J. Faria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Bastad Erik Grevelius / Adam Heinonen Erik Grevelius / Adam Heinonen 6 2 Romain Arneodo / Manuel Guinard [2] Romain Arneodo / Manuel Guinard [2] 7 6 Vincitore: Arneodo / Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 E. Grevelius / Heinonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-4 → 2-5 R. Arneodo / Guinard 0-15 15-15 15-30 30-40 1-4 → 2-4 E. Grevelius / Heinonen 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 df 1-3 → 1-4 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 E. Grevelius / Heinonen 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Grevelius / Heinonen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 E. Grevelius / Heinonen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Arneodo / Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Grevelius / Heinonen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 R. Arneodo / Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 E. Grevelius / Heinonen 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-3 → 4-4 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 E. Grevelius / Heinonen 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 R. Arneodo / Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 E. Grevelius / Heinonen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-2 → 2-2 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 E. Grevelius / Heinonen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Guinard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 3 – ore 12:00

ATP Bastad Jesper de Jong / Sander Gille Jesper de Jong / Sander Gille 4 6 10 Adam Pavlasek / Jan Zielinski [4] Adam Pavlasek / Jan Zielinski [4] 6 4 12 Vincitore: Pavlasek / Zielinski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 A. Pavlasek / Zielinski 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 J. de Jong / Gille 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. de Jong / Gille 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. de Jong / Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. de Jong / Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. de Jong / Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. de Jong / Gille 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 J. de Jong / Gille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. de Jong / Gille 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. de Jong / Gille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Zielinski 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 J. de Jong / Gille 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

ATP Bastad Rafael Matos / Marcelo Melo Rafael Matos / Marcelo Melo 7 7 Cleeve Harper / Ryan Seggerman Cleeve Harper / Ryan Seggerman 5 5 Vincitore: Matos / Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Matos / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 C. Harper / Seggerman 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 R. Matos / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Harper / Seggerman 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Harper / Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Matos / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Harper / Seggerman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Matos / Melo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 C. Harper / Seggerman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Harper / Seggerman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Matos / Melo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 C. Harper / Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Matos / Melo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Harper / Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 R. Matos / Melo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Harper / Seggerman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 R. Matos / Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Harper / Seggerman 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Matos / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 df 2-1 → 2-2 C. Harper / Seggerman 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Matos / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Harper / Seggerman 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

ATP 250 Gstaad (Svizzera) – 1° Turno, terra battuta

ATP Gstaad Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 6 3 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 6 3 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 3-3 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 J. Manuel Cerundolo 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Gstaad Martin Landaluce Martin Landaluce 6 3 David Goffin [6] David Goffin [6] 7 6 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Goffin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Landaluce 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 D. Goffin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0*-4 1-4* 1-5* ace 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP Gstaad Jerome Kym Jerome Kym 0 7 3 Calvin Hemery • Calvin Hemery 0 5 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Hemery 3-4 J. Kym 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 C. Hemery 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Kym 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Kym 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Hemery 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Kym 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Hemery 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Kym 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Kym 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Hemery 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Kym 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Kym 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Hemery 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 J. Kym 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Hemery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Kym 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 10:30

ATP Gstaad Francisco Comesana [7] Francisco Comesana [7] 6 6 Marco Trungelliti Marco Trungelliti 3 4 Vincitore: Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 5-3 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 F. Comesana 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Trungelliti 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-2 → 3-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

ATP Gstaad Arthur Rinderknech [8] Arthur Rinderknech [8] 1 5 Francesco Passaro Francesco Passaro 6 7 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP Gstaad Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 1 6 7 Carlos Taberner Carlos Taberner 6 2 6 Vincitore: Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Taberner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 3-0 C. Taberner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 C. Taberner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

ATP Gstaad N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli • N.Sriram Balaji / Rithvik Choudary Bollipalli 30 0 Jakub Paul / Dominic Stricker Jakub Paul / Dominic Stricker 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Balaji / Choudary Bollipalli 15-0 15-15 30-15 0-0

ATP 250 Los Cabos (Messico) – 1° Turno, cemento

Grandstand – ore 03:00

Court 1 – ore 03:00

Court 2 – ore 03:00

