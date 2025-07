ITF Vittoria e Granby: I Main Draw

ITF VITORIA-GASTEIZ(Esp 75k cemento outdoor)

[1] Jessika Ponchet vs Anastasia Kulikova

Nahia Berecoechea vs Katie Swan

TBD vs TBD

Verena Meliss vs [5] Anastasia Gasanova

[3] Justina Mikulskyte vs Olga Bienzobas fernandez

Eri Shimizu vs Malene Helgo

TBD vs TBD

Noelia Zeballos melgar vs [6] Han Shi

[8] Isabella Shinikova vs Elena Micic

Lucia Cortez llorca vs TBD

Maria Martinez vaquero vs TBD

[4] Linda Klimovicova vs TBD

[7] Hanyu Guo vs Tereza Martincova

Juliana Giaccio vs TBD

Alba Rey garcia vs TBD

Aneta Laboutkova vs [2] Daria Snigur

[1] Talia Gibsonvs Elvina KalievaAriana Arseneaultvs TBDScarlett Nicholsonvs TBDAyana Aklivs [8] Anna Rogers

[4] Kayla Cross vs Saki Imamura

Cadence Brace vs Robin Anderson

Nadia Lagaev vs Wakana Sonobe

Katrina Scott vs [7] Leonie Kung

[6] Darja Vidmanova vs Usue Maitane Arconada

TBD vs TBD

Mia Kupres vs Carol Zhao

[3] Clervie Ngounoue vs TBD

[5] Maria Mateas vs Petra Hule

Katherine Sebov vs TBD

Lea Ma vs TBD

[2] Whitney Osuigwe vs TBD