Darderi supera Collignon sotto la pioggia e vola agli ottavi a Bastad

Esordio vincente per Luciano Darderi all’ATP 250 di Bastad. Il tennista italo-argentino, numero 55 del mondo, si è imposto al primo turno contro il belga Raphael Collignon (n.84 ATP) con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 dopo due ore e nove minuti di battaglia. Una partita non semplice, segnata anche dalla pioggia che ha complicato le condizioni di gioco nella fase centrale e finale dell’incontro, ma che Darderi è riuscito a far sua grazie a una maggiore solidità nei momenti importanti.

Dopo aver cancellato due palle break in avvio, Darderi ha iniziato a spingere con il dritto e a comandare gli scambi, conquistando il primo set 6-2 con personalità. Nel secondo parziale il ritmo dell’azzurro è calato e Collignon ne ha approfittato, allungando subito e pareggiando i conti. Nel set decisivo, con il campo sempre più pesante per la pioggia, Luciano ha ritrovato smalto, annullato palle break in avvio e piazzato l’allungo decisivo nella seconda metà del set, chiudendo ancora 6-2.

Adesso agli ottavi lo aspetta il vincente della sfida tra Elias Ymer e Tristan Boyer, ma la prestazione odierna conferma che Darderi è pronto per continuare il suo cammino anche sulla terra svedese.

ATP Bastad Raphael Collignon Raphael Collignon 2 6 2 Luciano Darderi [6] Luciano Darderi [6] 6 2 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Collignon 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Collignon 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Collignon 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Collignon 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistica Collignon 🇧🇪 Darderi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 241 268 Ace 5 5 Doppi falli 4 2 Prima di servizio 53/81 (65%) 55/91 (60%) Punti vinti sulla prima 35/53 (66%) 37/55 (67%) Punti vinti sulla seconda 12/28 (43%) 20/36 (56%) Palle break salvate 6/10 (60%) 6/8 (75%) Giochi di servizio giocati 12 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 119 164 Punti vinti su prima di servizio 18/55 (33%) 18/53 (34%) Punti vinti su seconda di servizio 16/36 (44%) 16/28 (57%) Palle break convertite 2/8 (25%) 4/10 (40%) Giochi di risposta giocati 12 12 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 16/18 (89%) 3/5 (60%) Vincenti 28 30 Errori non forzati 27 28 Punti vinti al servizio 47/81 (58%) 57/91 (63%) Punti vinti in risposta 34/91 (37%) 34/81 (42%) Totale punti vinti 81/172 (47%) 91/172 (53%)





Marco Rossi