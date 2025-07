Zverev si affida a Toni Nadal?

Arriva dalla Germania una notizia alquanto curiosa e stuzzicante. Dopo l’uscita di scena assai prematura a Wimbledon, Sasha Zverev è stato avvistato in allenamento alla Academy di Nadal a Maiorca. Non c’è niente di strano, visto che molti Pro usano strutture di alto livello come quella di Manacor per sessioni di allenamento; la notizia viene da un video che circola in rete, nel quale il tedesco è in campo insieme a Toni Nadal, con lo “zio” intento a dirigere il lavoro ed impartire direttive al n.3 del mondo.

Ovviamente la cosa non è passata inosservata, e secondo Sky Germania questa sarebbe la prova generale per l’ingresso dello storico coach di Rafa nel team di Zverev. Questa la clip video che ritrae i due insieme al lavoro.

Vedremo se la cosa diventerà ufficiale. Per mesi si sono rincorse voci di Boris Becker come nuovo super – coach di Zverev, affiancando il padre, ma per problemi di vario tipo (incluse le limitazioni ancora in vigore su Becker ai viaggi per la libertà condizionata seguente alla condanna per reati fiscali) la cosa non si è ancora concretizzata. Una cosa è certa: Zverev ha esternato un malessere profondo, tennistico e non solo, e chissà che una guida salda, esperta e di carisma come Toni Nadal possa rappresentare la sterzata di cui necessita per riprendere a volare. Come si dice in questi casi, se son rose…

Marco Mazzoni