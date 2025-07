Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Lunedì 14 Luglio 2025

N. B. I risultati nel corso della giornata.

[6] Simone Agostinivs Pierre FaivreDaniel Lechnervs Kostiantyn Mantach[5] Nicola Rispolivs [9] Patric PrinothGiovanni Cioccavs [15] Mario Arce fernandez

M15 Gubbio 15000 – 2nd Round Q

[1] Leonardo Malgaroli vs [16] Pasquale De giorgio ore 10:30

Lorenzo Balducci vs [11] Denis Constantin Spiridon 2 incontro dalle 10:30

Andrea Meduri vs [15] Leonardo Angeloni 3 incontro dalle 10:30

[6] Gabriele Vulpitta vs Matteo Sciahbasi 4 incontro dalle 10:30

[8] Pierre Antoine Tailleu vs Tobia Costanzo Baragiola mordini ore 10:30

[2] Andrea Paolini vs Silvio Mencaglia 2 incontro dalle 10:30

[5] Nicolas Parizzia vs [13] Alessandro Coccioli 3 incontro dalle 10:30

[3] Giulio Perego vs [14] Andrea Bacaloni 4 incontro dalle 10:30

[5] Filippo Albertivs [9] Marc Van der merwe[7] Gabriele Volpivs [12] Timothy Carlsson seger[3] Marc Majdandzicvs Filippo Francesco GarberoFilippo Giovanninivs [12] Nicolo ToffaninMatic Hribarvs [15] Luca ParentiVid Moharvs [14] Edoardo Cherie ligniere[5] Dmitry Bessonovvs Leonardo IemmiMaj Premzlvs [11] Maximilian FiglPatrick Canolavs [13] Timofey StepanovLazar Vojinovicvs [12] Marco FurlanettoAntonio Carusovs [9] George LazarovMattia Nannellivs Lautaro agustin Corthey[3] Peetu Pohjolavs [12] Massimo Pizzigoni[8] Giammarco Gandolfivs Vitalii Hnidets[4] Lorenzo Angelinivs Iulius Maximus Stoica[2] Leonardo Cattaneovs Stepan Mruzek[7] Melvin Kumarvs Lorenzo Ferri[8] Edoardo De filippovs Dragos Constantin IgnatStefan Vedovellivs [12] Ahmed MouhanBarney Fitzpatrickvs [10] Filippo Callerio[3] Sebastiano Cocolavs Ibrahim Snoussi[5] Joao Vitor Scramin do lagovs Luciano Barbarino

W50 Nottingham 40000 – 2nd Round Q

[3] Lucrezia Musetti vs [16] Gabriela maria Vancea 2 incontro dalle 11:00

Nadya Zuyevvs [14] Aurora Urso[3] Anastasia Bertacchivs Eleonora Rescia[4] Eleonora Alvisivs Natalia Orlova[6] Gaia Maduzzivs Lisa PeerEmma Rizzettovs [9] Yanni LiuAnghelina Mocanuvs [16] Greta RizzettoMaria Gaia Meneguzzovs [12] Emma Ottavia GhirardatoSveva Pieronivs [15] Ginevra Parentini vallega montebruno[2] Enola Chiesavs Hena CehajicAlessandra Xibiliavs [13] Eva ZabolotnaiaSilvia Zappolivs [11] Giulia PaternoHAJAR Crinebouchvs [12] Giuliana Bestetti[3] Noemi Mainesvs Carolina Dibenedetto[1] Arianna Zucchinivs Ranim RassilPietra Rivolivs [13] Gloria ContrinoElsa Wanvs [9] Francesca Dell’ederaJustine Bretnachervs [11] Carolina Gasparini

W15 Hillcrest 15000 – 2nd Round Q

[5] Beatrice Stagno vs Koronayashe Rugara Non prima delle 12:30

[6] Caterina Odorizzi vs [15] Ekua Youri Non prima delle 13:00

W15 Kursumlijska Banja 15000 – 2nd Round Q

NICOLE Giannini vs [11] Marcella Dessolis ore 08:00