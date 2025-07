Notte magica a Wimbledon: Sinner vince, balla con Swiatek e decide il futuro di Cahill? (Video)

Jannik Sinner non ha mai nascosto l’enorme valore che Darren Cahill rappresenta per la sua crescita e i successi raggiunti in questi anni. Nonostante il coach australiano avesse lasciato intendere che questa potesse essere la sua ultima stagione al fianco di Jannik, il campione azzurro non si dà per vinto e sogna di prolungare una collaborazione che si sta rivelando vincente e ricca di stimoli.

Alla vigilia della finale di Wimbledon, Sinner ha svelato un curioso retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola. “Abbiamo fatto una scommessa prima della partita: se avessi vinto, avrei potuto scegliere io se Darren resta con me o meno a fine stagione. Ora la decisione spetta a me”, ha raccontato Jannik tra il serio e il faceto, facendo intendere quanto sia determinato a convincere Cahill a continuare insieme. Un siparietto che sottolinea il legame speciale tra i due e la stima reciproca che va oltre il rapporto puramente professionale.

Nel frattempo, Sinner e Iga Swiatek hanno rispettato la tradizione dei campioni di Wimbledon, partecipando insieme al celebre ballo di chiusura del torneo. L’azzurro e la polacca hanno stupito tutti non solo per l’eleganza dei loro abiti, ma anche per la simpatia e la complicità con cui si sono lasciati andare sulla pista da ballo, regalando sorrisi e leggerezza dopo due settimane di grandissime emozioni sportive.

Il futuro di Sinner e Cahill, dunque, resta tutto da scrivere, ma tra una vittoria storica e una scommessa vinta, la sensazione è che la loro storia possa avere ancora diverse pagine da raccontare.





