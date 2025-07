WTA 125 Roma: Il Tabellone Principale. Diverse azzurre ai nastri di partenza

WTA 125 Roma – Tabellone Principale – terra

(1) Varvara Lepchenko vs Giorgia Pedone

(WC) Aurora Zantedeschi vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Laura Pigossi vs Lina Gjorcheska

Petra Marcinko vs (6) Dominika Salkova

(4) Tatiana Prozorova vs Jazmin Ortenzi

(WC) Dalila Spiteri vs Lea Boskovic

Angela Fita Boluda vs Julia Riera

Tamara Zidansek vs (8) Hanne Vandewinkel

(7) Lola Radivojevic vs Barbora Palicova

Susan Bandecchi vs (WC) Alisa Oktiabreva

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Lisa Pigato

Kaitlin Quevedo vs (3) Oksana Selekhmeteva

(5) Kathinka Von Deichmann vs Ekaterine Gorgodze

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL

Nuria Brancaccio vs Martina Trevisan

(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (2) Darja Semenistaja