SINNER È IL CAMPIONE DI WIMBLEDON!!! È LEGGENDA!

JANNIK SINNER È LEGGENDA!!! CON UNA PARTITA MOSTRUOSA, RIMONTANDO UN SET, BATTE CARLOS ALCARAZ ED È IL CAMPIONE DI WIMBLEDON!!! 4-6 6-4 6-4 6-4 È IL MOMENTO PIU BELLO DELLA STORIA DEL TENNIS ITALIANO!!!

È stato incredibile come l’azzurro abbia rimontato un set ad un fortissimo Alcaraz, con lo stomaco in subbuglio dopo aver sprecato un vantaggio i 4-2 suadendo due break, servendo male, sbagliando qualche scelta, e Carlos diventato fortissimo in quei punti decisivi. Un altro tennista sarebbe crollato mentalmente, con in testa ancora le scorie di quel che era successo a Parigi… Invece Jannik no. Lì ha vinto la partita. È stato fenomenale a cancellare tutta la delusione e trasformare il momento in benzina per tirare ancor più forte, ritrovare la prima palla di servizio (che era andata troppo su e giù) ed alzare alle stelle il suo livello di gioco. Aggressione o “morte sportiva”: contro un avversario così forte e perfetto per questo campo, non c’era alternativa a riprendere dal secondo set con ancor più cattiveria agonistica, forza, intensità, e ovviamente il servizio, il sostegno della prima palla. Il break ottenuto da Jannik all’avvio del secondo set e l’aver recuperato il 30-40 nel secondo game è stato il passaggio chiave. Da lì in avanti il suo braccio è diventato sciolto, ha tirato fortissimo, ha imposto così tanta forza e intensità di gioco che ha disarmato il rivale, sempre più dietro, sempre a rincorrere, senza il tempo per variare e imbastire. Sinner si è preso tutto, con una forza brutale. Jannik ha condotto la partita da lì in avanti e decisivo è stato come ha fatto il break nel terzo set, andando sopra alla qualità e spinta dell’avversario, mettendogli una pressione enorme e non facendolo respirare. Una sfida tecnica, fisica ma anche mentale: io sono più forte e questo piglio così potente ha mandato in crisi le sicurezze di Alcaraz, che non è riuscito a fare quei big point che sempre lo accendono

La cronaca

Alcaraz alza la prima palla della finale di Wimbledon 2025, sono le 17.20 ora italiana. Ace. Poi un altro, quanto sta servendo bene Carlos in questo torneo, ed è un fattore molto, molto importante, vista la forza relativa della risposta di Jannik. Un po’ contratto Sinner che sbaglia un rovescio banale in scambio che vale allo spagnolo l’1-0. Il primo punto della finale Jannik lo vince con un rovescio cross molto angolato e attacco, il passante di Alcaraz vola via. Anche Jannik trova un Ace sul 30-15, angolato esterno. Con una prima palla al T, appena sfiorata da Carlos, Jan impatta 1 pari. Più efficace lo spagnolo in quest’avvio, nei suoi game non si scambia, il servizio è quasi perfetto, mentre l’italiano appare più teso, la sua palla viaggi di meno. Arriva un ottimo turno anche per Jannik, servizio in ritmo e via, 2 pari. Sinner vince un gran punto in risposta in apertura di game #5, fantastico un rovescio lungo linea e poi volée stoppata. Si scambia anche nel punto seguente, ritmo altissimo ma è il diritto di Jan ad uscire per primo, smorfia… era già una piccola occasione visto come sta servendo lo spagnolo. Splendido il passante di rovescio di Alcaraz sul 15 pari, punito l’attacco di Sinner velocissimo ma non abbastanza profondo. Meno prime palle e risponde bene l’azzurro, e il suo rovescio è micidiale. Forza il game ai vantaggi. Arriva improvvisa una chance: sbatte sul nastro un rovescio aggressivo di Carlos, palla break Sinner. E seconda di servizio… BREAK!!! Senza la prima palla, Jannik entra, forte, duro, profondo, vola via di tanto il diritto di Alcaraz. 3-2 Sinner. Da 30-0 Jannik si ritrova 30 pari. Bellissima la smorzata di Sinner, la prima del match, sorprende il rivale ed è bravo ad avanzare e chiudere di volo. ACE! Allungo consolidato, 4-2, sotto gli occhi dell’amico Seal, bravissimo cantante britannico. Dopo l’avvio un po’ incerto, ora è più sciolto il braccio di Jannik, la palla è molto profonda e incisiva. Poche le variazioni di Alcaraz, ma ritrova il servizio e vince bel, con un paio di diritti impressionanti (4-3). Effetti speciali di Carlos sul 15-0, finta, attacco, volée stoppata pazzesca, applausi. Segue uno scambio ad altissima velocità, lo vince Carlos che caccia un urlo. Attenzione, quando fa questi punti poi diventa incontenibile. 15-30, poi scappa il diritto di Sinner, 15-40, due chance del contro break. Nessun aiuto dal servizio per Jannik nel game, e malissimo col rovescio in rete. Contro BREAK, 4 pari. Purtroppo non puoi permetterti di lasciar vincere due punti super ad Alcaraz, perché si accende e diventa incontenibile. Poi lo spagnolo commette un doppio fallo sul 15 pari, ma poco male, trova un gran rovescio in anticipo e poi un Ace, 5-4. Da 4-2 Sinner si ritrova sotto. Non un buon momento ora per Sinner, inizia il decimo game tirando lungo col rovescio. Sul 30-15 sbaglia malamente lo schiaffo al volo… non sapeva se farla rimbalzare o meno e ha perso tempo, palla troppo bassa. 30 pari, non entra la prima palla, sulla seconda risponde profondo Carlos e prova la smorzata, la prima, è perfetta tanto che Jannik scivola. 30-40, è Set Point Alcaraz. Ancora niente prima palla “in”… ma tira un buona seconda “in pancia” e Carlos non trova la palla. Uff, doppio fallo… il primo del match… secondo Set Point. La prima non va proprio, arriva uno scambio splendido, ma la difesa di Alcaraz, in totale, allungo, è imprendibile per un Sinner buttato fuori dal campo. ERRORE grave di Sinner, nello scambio, aver tirato su diritto di Carlos e facendolo colpire quasi da fermo. SET Alcaraz, da 2-4 a 6-4. Poco da dire, vantaggio sprecato, bravissimo Alcaraz, ma Sinner è calato al servizio e si è fatto trovare impreparato in alcune giocate che invece hanno acceso lo spagnolo.

Alcaraz inizia al servizio il secondo set, è calata la sua adrenalina, evidente, non serve bene e tira corto, sbaglia col diritto. Un bel rovescio lungo linea vale a Sinner lo 0-40. Ancora la smorzata sul 15-40, effetto sorpresa micidiale dell’iberico, e Jannik ancora per terra. Il BREAK arriva con un altro diritto out di Carlos, il terzo del game, Sinner avanti 1-0. Ma appena Sinner mette la testa avanti… Alcaraz reagisce con giocate super, migliori. Bellissimo il passante cross che fulmina Jannik sul 15 pari. Sul 30 pari Sinner sbaglia un passante non difficile dopo la palla corta, cercando il lungo linea. 30-40, e palla break. La cancella col servizio e urla, cerca di farsi sentire (ha subito due break di fila). Cerca di essere aggressivo, giustamente, e finalmente anche la prima palla. Con un diritto cross pesante, consolida il vantaggio sul 2-0. Arriva un discreto momento per l’italiano, con un bel rovescio lungo linea provoca l’errore dello spagnolo, 0-30. Alcaraz alza di nuovo l’attenzione, muove lo scambio e rimonta, (2-1). Sbaglia sul net Jannik sul 30-15, una volée non impossibile, ma era tatticamente ben giocata. Poi rimedia con un bel ritmo, ma il game vai ai vantaggi, anche poco fortunato con una palla mal centrata di Alcaraz che resta dentro e salta malissimo, e pure sulla riga. Nervoso Jannik… Vantaggi. A fatica, restando aggressivo, Sinner vince il game e resta avanti 3-1. Alcaraz torna a servire bene, turno a zero (3-2). Stavolta un pizzico di buona sorte è per Jannik, sul 40-30 un diritto potente sbatte sul nastro e atterra appena al di là, imprendibile. 4-2, con qualche servizio in più, ma un diritto non in grandissimo spolvero. Ne trova uno molto incisivo sul 40-15 del settimo game, ma non è facile rispondere con continuità alla prima di servizio molto varia e velocissima del murciano. Carlos si distrae un attimo, c’è un doppio fallo sul 40-30, e poi non entra la prima palla. Doppio fallo! Palla break per Jannik! MMMM, Sinner aggancia la palla col rovescio ma cerca un cross troppo stretto e la palla muore in rete, qua si doveva far meglio. Può sembrare un dettaglio, invece è LA differenza, vincere questi punti che spaccano lo score, e finora lo sta facendo meglio Alcaraz. (4-3). Jannik ritrova un game di servizio a zero, servizio molto preciso al centro e pressione. 5-3. Altalenante la concentrazione dello spagnolo, ma serve molto bene (3 Ace!) e resta in scia sul 5-4. SPLENDIDA la difesa di Sinner dopo una bordata di rovescio di Alcaraz, rincorsa e passante. È un big-point, uno di quelli che sono mancati finora. Poi sbaglia un rovescio in rete, 15 pari. Poche prime palle… Ottimo il kick angolato vedendo Alcaraz molto dietro, e attacco immediato col rovescio, 30-15. A due punti dal set. CLAMOROSO il diritto vincente lungo linea, in corsa andando SOPRA a quello fortissimo di Carlos. Questi sono i big-point che servono, anche mentalmente. 40-15, Due Set Point! SI!!!! Spinge forte Alcaraz ma Sinner corre a tutta a destra e tira una bordata cross imprendibile. SET Sinner, 6-4. Questo game è Fondamentale, ha vinto un turno di battuta con Alcaraz fortissimo e Jannik gli è andato sopra. Per livello, per velocità, per cattiveria agonistica. Un set pari.

Alcaraz riparte alla battuta ma sembra aver sofferto la chiusura del secondo, è incerto e commette pure due doppi falli, si ritrova sotto 15-40. Tira un Ace al T, 30-40. Qua c’è la seconda… tira forte col diritto sul diritto di Jannik e la difesa dell’azzurro non è in campo, non incisiva la risposta di Sinner. Alcaraz si salva, peccato era un bella chance per cavalcare il momento positivo (1-0). Finalmente arriva l’ACE per Jannik, non ne aveva ancora tirato uno (11 per CA…). E poi un diritto che spacca la palla dopo una seconda palla molto incisiva. Uno dei punti più potenti e incisivi vinti nel match, come quelli contro Djokovic in SF che oggi un po’ sono mancati. 1 pari. Spinge tanto Jannik in questa fase, cerca di imprimere la massima velocità alla palla e Carlos lo accusa. 30 pari. L’aggressione però non basta ad arrivare ad una chance in risposta, (2-1). Arriva un bel turno a zero per Sinner, con un diritto molto incisivo in questa fase e anche una prima palla più ficcante (2-2). Nel quinto game l’azzurro aggancia il rivale sul 30 pari, si scambia ad altro ritmo, il territorio di Jan, ma non riesce a vincerlo (out di poco un rovescio). Era un’occasione arrivare a PB. 3-2. Nel sesto game Sinner sbaglia due diritti, uno in massimo attacco, il secondo spinto lateralmente da Alcaraz. 30 pari. Attacca bene col diritto dopo una buona prima palla, eccellente la scelta oltre all’esecuzione. 40-30. NO!?!? Sinner sbaglia uno smash dopo aver fatto una volée sotto le gambe… forse non voleva tirare addosso al rivale, mamma mia. Servizio e diritto potentissimo, attacca, tiene lui in mano l’iniziativa. Il piglio è quello giusto. ACE! Il terzo del game, 3 pari. Perfetto alla battuta lo spagnolo, 4-3 con l’Ace n.13. Nell’ottavo game Alcaraz prova di nuovo le variazioni, due palle corte, prendendosi un punto (ottimo Jan sulla prima). 30 pari. Ace! Con la seconda palla! Che rischio Sinner… ACE! Che classe… 4 pari. Prova di nuovo la “smorza” Carlitos, ma stavolta gli esce appena. 0-15, il momento è a dir poco elettrico. Si aggrappa al servizio lo spagnolo. Fantastica la risposta profonda e subito attacco di Sinner, che con lo smash chiude, 15-30 e fa sentire tantissima pressione al rivale. Ace, bravo. ECCEZIONALE la risposta di rovescio di Sinner, e poi via attacco col diritto. 30-40, Palla Break Sinner!!! Non entra la prima palla… Risponde, attacca e chiude di volo. SPLENDIDO Sinner, BREAK!!! 5-4 avanti l’italiano. Prima palla solida, esterna, di poco out la risposta di Carlos. 15-0. Doppio fallo… rischio, tanto, sulla seconda palla. 15 pari. ACE! Al T, il settimo (tutti nel terzo set!), 30-15. Stavolta lo schiaffo al volo col diritto è sicuro, chiusura in stile con lo smash. 40-15, Due Set Point! SI! Servizio vincente. SET SINNER! 6-4. Break chirurgico. Ha alzato tantissimo il livello, con servizio finalmente in ritmo (solo 7 punti ceduti nel set alla battuta) e palla col diritto molto, molto, molto più vivace.

Quarto set, sempre Alcaraz inizia per primo. A fine set ha detto al suo box “da fondo campo è molto più forte di me”. Sbaglia malamente una smorzata, poi resta nello scambio e alza di più la parabola e accelera col diritto. Urla dopo aver chiuso il game, 1-0. Serve bene Jannik, e poi ancora lo schiaffo al volo col diritto a chiudere il game, 1-1. Inteso il dialogo di CA col suo box, sembra incerto su come invertire l’inerzia. Nel terzo game è tutto un programma lo sguardo di Carlos, dopo la risposta terrificante che porta Jannik avanti 15-30 (e c’era stato doppio fallo prima di Carlos). Profondissimo col diritto lo spagnolo, riesce a forzare l’errore dell’italiano in scambio. 30 pari. FANTASTICO il rovescio lungo linea di Sinner, lascia immobile il rivale, e vale a Jan il 30-40 e palla break! Seconda di servizio… SI!!!! RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO DI SINNER! BREAK BREAK BREAK!!! 2-1 e servizio. Vola Jannik, serve bene spinge forte e tira pure un rovescio in volo cross perfetto. È il piglio eccellente, tira forte e comanda, non lascia che Carlos prende in mano l’iniziativa. Game a zero, 3-1, allungo consolidato. Alcaraz si mette a tirare servizi a tutto braccio, fortissimo, a 140 miglia… Nonostante tutto JS risponde in modo clamoroso sul 40-0, trova un impatto strepitoso e avanza. Viene avanti lo spagnolo ma lo fa con poco, e Jannik lo punisce col passante, in questa fase col rovescio fa quel che vuole. Non è sicuro Carlos, fa il punto prettamente con la battuta. Troppa la foga di Carlos, la Seconda poi è centrale e la risposta di Jannik c’è. Vantaggi. Ancora la prima out, esagera… Vince un duro scambio da fondo lo spagnolo, bravo qua tenere dopo aver perso tre punti di fila. Con un attacco non così profondo ma rapido lo spagnolo vince un game si era complicato moltissimo (era il momento di scappare via…non c’è riuscito). 3-2. Trova una buona risposta cross lo spagnolo in apertura del sesto game, sulla seconda palla di Jannik. Altra seconda palla… Uff, muore sul net un diritto di CA che era pericoloso. 15 pari. ACE! Momento ideale per tenere lontano l’altro. (Ottavo Ace, primo nel set). Ottima la seconda palla al corpo, non riesce a gestirla il murciano. 40-15. Gli esce di un niente un rovescio di scambio, 40-30. Nastro vincente… ufffffff, che punto pesante. Vale a JS il 4-2. Bellissimo lo scambio imposto da Sinner, Alcaraz cede sul ritmo dell’italiano. 0-15. MMMM, comandava Sinner lo scambio ma tira lungo un diritto. 15 pari. Esagera lo spagnolo con un diritto giocato pigro, di solo braccio. 30 pari. NO!?! Sinner anche qua comanda ma è il primo a sbagliare, col diritto respinto dal nastro. Era la chance per arrivare a PB (e un colpo di Alcaraz è rimasto in campo di un niente). 4-3 col S&V. Inizia con una gran risposta Alcaraz, 0-15. Sinner si salva da uno scambio rocambolesco sul net, quasi cadendo a terra… 15 pari. Non entra la prima palla, e stecca col diritto Sinner. 15-30. Tensione alle stelle. Serve il servizio. E niente, la prima palla è scomparsa. Tiene rovescio vs. rovescio, e sbaglia Sinner per primo. 15-40, due palle break per Alcaraz. Nessuna prima palla… Ottima seconda palla però, molto veloce e angolata. 30-40. Lungo il diritto di Alcaraz, molto bene l’italiano a reggere dal centro del campo e forzare l’errore del rivale. Parità. Gran rovescio, poderoso, in salto, sulla palla angolata di Carlos e forza l’errore dello spagnolo. Vantaggio JS. Clamorosa senza palla, al T, quasi una prima, sorprende Alcaraz. 5-3 Sinner. CINQUE TRE! Con un gran rovescio lungo linea Jannik si prende un gran punto, 15 pari. Rischia la risposta l’italiano sulla seconda, rischio ben provato, ma esce di poco. Con un attacco F E N O M E N A L E Sinner vola e chiude di volo, 30 pari. È a due punti. Due punti… Serve al corpo Carlos, nemmeno così veloce, e Jan e sorpreso. S&V ben eseguito. Vince un gran game con la pressione a tutta Alcaraz, 5-4. Sinner ora serve per il titolo, sono le 7.20 di Londra. Via via, largo il diritto di Alcaraz, dopo un diritto che era atterrato sulla riga… 15-0. Servizio e rovescio vincente a tre passi dal net, FINALMENTE il servizio in campo! 30-0. SI SI SI, Attacco e doppia volée. 40 – 0 TRE MATCH POINT !!! MA STAVOLTA AL SERVIZIO…!!! In rete il rovescio di Jannik sulla risposta di Carlos (seconda palla). 40-15. SERVIZIO VINCENTE!!!! JANNIK TRIONFA!!!!!

