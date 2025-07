Wimbledon, polemica sul tetto chiuso: Murray critica la scelta durante il match tra Sinner e Dimitrov

Durante l’intenso ottavo di finale tra Grigor Dimitrov e Jannik Sinner sul Centre Court di Wimbledon che si è concluso con il ritiro del bulgaro quando era avanti di due set, non sono mancati momenti di grande tennis ma nemmeno le polemiche. Nel corso della partita, infatti, la decisione dell’organizzazione di chiudere il tetto quando ancora restava luce naturale a sufficienza ha sollevato parecchi dubbi e discussioni tra appassionati, addetti ai lavori e perfino tra le leggende del torneo.

Tra le voci più autorevoli a criticare questa scelta c’è stato Andy Murray, due volte campione a Wimbledon e sempre molto attento alle dinamiche del torneo londinese. Dal salotto di casa, Murray ha commentato sui social: “Che ridicolo chiudere il tetto a questo punto della partita, manca almeno un’ora di luce”, ha scritto su X, sottolineando quanto la decisione sia stata, ai suoi occhi, affrettata e poco coerente con lo spirito “all’aperto” che da sempre caratterizza lo Slam britannico.

Il caso ha riaperto il dibattito su quanto il torneo debba rimanere fedele alla propria tradizione outdoor e su quanto, invece, l’organizzazione debba intervenire per ragioni logistiche o televisive. Vale davvero la pena modificare le condizioni di gioco e interrompere il ritmo naturale del match quando il meteo non lo richiede? Non è la prima volta che Wimbledon si trova di fronte a questo tipo di scelte, ma ogni episodio riaccende le discussioni tra chi difende la storia e chi pensa sia giusto affidarsi alla modernità e alla programmazione.

Un tema che farà parlare ancora nei prossimi giorni, mentre il torneo continua a vivere tra passato e presente. E voi, da che parte state?





Marco Rossi