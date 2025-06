ATP 500 Halle, Queen’ s, WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Sinner e Sonego ad Halle. Rublev ancora in crisi: Etcheverry lo elimina ad Halle, l’argentino ai quarti contro Khachanov. Paolini-Errani in semifinale a Berlino (LIVE)

Non accenna a migliorare il periodo complicato di Andrey Rublev, che continua a faticare lontano dai suoi standard abituali. Il tennista russo, ancora in evidente difficoltà anche sull’erba, è stato sconfitto al secondo turno dell’ATP 500 di Halle dall’argentino Tomás Martín Etcheverry, che si è imposto dopo una durissima battaglia con il punteggio di 6-3, 6-7(4), 7-6(6).

La partita è stata incredibile per svolgimento ed emozioni: Rublev ha salvato un match point nel secondo set riuscendo a rimandare il verdetto al terzo. Nel set decisivo, il russo si è procurato addirittura due match point, ma al secondo tentativo ha commesso un sanguinoso doppio fallo che gli è costato poi l’intera partita. Un finale amarissimo che rispecchia bene il suo momento di difficoltà.

Da segnalare un dato che fotografa la crisi di Rublev nel 2025: non ha mai rimontato un set di svantaggio, collezionando ben 12 sconfitte su 12 incontri in cui si è trovato sotto di un set.

Per Etcheverry, invece, è una delle vittorie più significative della stagione: dopo aver vinto il primo set senza troppe difficoltà, ha saputo resistere al ritorno di Rublev e ha chiuso la partita con grande freddezza. L’argentino ora se la vedrà nei quarti di finale con Karen Khachanov, che nel suo match di giornata ha avuto la meglio su Felix Auger-Aliassime.

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 ATP 500 Halle Germania





Erba 🌱 🏆

ATP 500 👨

2° Turno ☀️ Previsioni meteo Halle 22°C min. 10°C

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 ATP 500 Queen’s Regno Unito





Erba 🌱 🏆

ATP 500 👨

2° Turno ☀️ Previsioni meteo London 31°C min. 18°C

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 WTA 500 Berlino Germania





Erba 🌱 🏆

WTA 500 👩

2° Turno ⛅ Previsioni meteo Berlino 22°C min. 12°C

