Da Perugia: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Wawrinka e Passaro pronti all’esordio in notturna. Lo svizzero: “Wild card importante, sono pronto a far bene”. Basile vola nel main draw. Travaglia batte Tomic

Dopo il gustoso antipasto delle qualificazioni, la 10ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | GIMa. Tennis Cup ha finalmente alzato il sipario sul main draw. In mattinata si è chiuso il tabellone cadetto, che ha visto imporsi Pierluigi Basile, Federico Bondioli e Gabriele Piraino: con loro, salgono a dodici gli italiani presenti nel tabellone principale. Intanto, sui campi del Tennis Club Perugia crescono le aspettative per il debutto più atteso: quello di Stan Wawrinka, che domani alle 20:30 esordirà nel torneo ATP Challenger 125 targato MEF Tennis Events contro, Radu Albot. Prima però, alle 18:00, sarà il momento di Francesco Passaro. Il perugino è chiamato a un esordio tutt’altro che semplice: nel derby tutto azzurro contro Francesco Maestrelli.

Tutto pronto per la prima di Wawrinka – Dopo il primo allenamento di domenica, Stan Wawrinka è tornato quest’oggi in campo per una sessione con Dusan Lajovic, ex numero 23 ATP. Tantissimi gli appassionati accorsi al Tennis Club Perugia per ammirare i colpi del tre volte campione Slam, apparsi in buone condizioni. “Sono felice di essere a Perugia, amo l’Italia e il club è fantastico: questi primi due giorni sono andati bene – le parole di Stan, che domani sera sfideranno Radu Albot. – Ringrazio MEF Tennis Events per questa importante wild card, ovviamente voglio fare bene. In questo momento penso al presente e nei prossimi mesi voglio tornare tra i primi 100. Come trovo stimoli? Sogni e obiettivi si creano quotidianamente. Magari scendo in campo con qualche limite in più rispetto al passato, ma amo il tennis ed è sufficiente per fare del mio meglio”. Attualmente numero 155 del mondo, appena un mese fa Wawrinka ha raggiunto la finale al Challenger di Aix En-Provence, dimostrando di poter essere competitivo anche a 40 anni. Durante la conferenza stampa, il campione svizzero ha parlato anche della finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz: “È stata una partita fantastica, il livello era incredibilmente alto. Una finale così tra numero 1 e 2 del mondo è quello che il pubblico vuole. Per la concorrenza sarà difficile riuscire a batterli nei prossimi anni”.

Italia subito protagonista: Travaglia 2° turno, Basile in main draw – Nella mattinata, il pubblico di Perugia si è acceso per Pierluigi Basile. Il giovane classe 2007, nato a Martina Franca ma cresciuto tennisticamente alla Tennis Training School di Foligno, dove si allena da quando ha 14 anni, ha conquistato un posto nel tabellone principale superando Marco Cecchinato in un derby tutto da vivere: 7-5 6-7(2) 6-3 dopo 2 ore e 42 minuti di battaglia. Il suo esordio ufficiale sarà contro lo spagnolo Carlos Sanchez Jover. Nelle qualifiche, successi in tre set anche per Federico Bondioli e Gabriele Piraino. Il primo ha rimontato e battuto Alex Marti Pujolras (2-6 6-4 6-2), mentre il secondo ha superato Lucio Ratti con il punteggio di 6-7 6-4 6-0. Nel tabellone principale, invece, esordio sprint per Stefano Travaglia: vittoria lampo su Bernard Tomic, regolato con un netto 6-3 6-1 in 49 minuti.

Lunedì 9 giugno

1° turno

Luka Pavlovic contro Lorenzo Carboni (WC) 6-1 6-3

Stefano Travaglia (Alt) n. Bernard Tomic 6-3 6-1

Turno finale di qualificazione

Nerman Fatic (1) b. Andrea Picchione (9) 6-2 6-2

Oriol Roca Batalla (2) n. Stefano Napolitano 7-6(2) 6-4

Federico Bondioli n. Alex Martí Pujolras (3) 2-6 6-4 6-2

Gerard Campana Lee contro Alexander Weis 7-5 6-3

Pierluigi Basile b. Marco Cecchinato (8) 7-5 6-7(2) 6-3

Gabriele Piraino n. Lucio Ratti 6-7(2) 6-4 6-0

Dalibor Svrcinavs Daniel RinconAndrea Pellegrinovs Gabriele PirainoRei Sakamotovs Dusan LajovicLuka Pavlovic/ Augusto Virgilivs Alessio De Bernardis/ Stefano TravagliaFrancesco Maestrellivs Francesco Passaro(Non prima 18:00)Stan Wawrinkavs Radu Albot(Non prima 20:30)

Grand Stand – ore 10:00

Alex Marti Pujolras vs Taro Daniel

Marco Cecchinato vs Rodrigo Pacheco Mendez

Federico Arnaboldi vs Chun-Hsin Tseng

Matej Sabanov / Nino Serdarusic vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka

Rodrigo Pacheco Mendez / Bernard Tomic vs Marco Bortolotti / Cristian Rodriguez

Court 4 – ore 10:00

Vitaliy Sachko vs Federico Bondioli

Oriol Roca Batalla vs Nerman Fatic

Viktor Durasovic vs Gerard Campana Lee

Pierluigi Basile vs Carlos Sanchez Jover

Inigo Cervantes / Guillermo Duran vs Andrea Pellegrino / Giorgio Ricca