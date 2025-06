Semifinali all’Ambrosiano, ecco i poker a caccia dell’Avvenire

La 58esima edizione dell’Avvenire ha il poker di nomi nel tabellone maschile e femminile: domani si decidono i finalisti. Alle semifinali del Super Category Under 14, che si giocheranno a partire dalle ore 10,30 sui campi del Club Ambrosiano di via Feltre 33 a Milano, sono approdati i favoriti, ma non sono mancate ancora una volta le sorprese e soprattutto le grandi partite.

Maschile. Avanza il numero 1 del mondo e del torneo, Rafael Pagonis, ma a fatica. Il greco ha impiegato 2 ore e 40 minuti per domare il tedesco Lucas Herrera Sanchez: dopo il primo set vinto al tie break, il fenomeno della Germania che gioca due dritti ha vinto il secondo 6-3 e nel decisivo set era sopra 5-4 prima di cedere alla grinta e alla classe del greco che ha chiuso 7-5. In semifinale troverà il kazako Akhmadi Makhanov che a sua volta ha dovuto inseguire lo slovacco Max Lorincik e vincere al terzo set: la testa di serie numero 4 slovacca ha vinto il primo set 6-2 e sembrava tutto in discesa, poi il kazako, seed numero 8, ha ripreso il match al tie break del secondo e poi ha dominato il terzo 6-2. Nel vertice basso esce il numero 2: l’austriaco Freitag cede al russo Berdin, unico quarto di finale concluso in due set, visto che l’olandese Laurens Drijver ha sconfitto in tre round il portoghese Francisco Sardinha.

Femminile. Proseguono in parallelo la numero 1 e la numero 2 del torneo: la lettone Darina Matvejeva ha sconfitto l’israeliana Ofir Manhard mentre la britannica Sofia Tatu ha battuto la belga Hannelore Daniels. Entrambi i match sono finiti in due set. Anzi, nessun quarto di finale ha avuto bisogno del terzo set, anche l’estone Elizaveta Anikina e la tedesca Lilly Greinert hanno sconfitto rispettivamente la russa Arina Fomina e l’olandese Mila Van Der Lecq in due set.

Domani le semifinali femminili aprono il programma alle ore 10,30: sul Campo Centrale Matvejeva affronterà Greinert, mentre sul Grand Stand Anikina se la vedrà con Tatu. I match saranno trasmessi in diretta su SupertennisX. A seguire le semifinali maschili e nel pomeriggio le semifinali di doppio.

L’Italia sogna una finale derby di doppio: in una semifinale ci sono Bruno Giovanni Condorelli e Tyson Grant contro Mark Pavcic e Mikael Lehtinen, nell’altra semi Giulio Bozzanga e Diego Tarlazzi contro Luys Calin e Daniel Czarnecki.

EVENTO PARALELLO. Come da tradizione all’Avvenire spazio all’inclusione: nel programma ci sarà spazio per un incontro esibizione di tennis in carrozzina. I tennisti wheelchair daranno modo ai protagonisti del torneo, ma anche ai ragazzi del club e agli appassionati di assistere alle giocate di tennis sulla sedia a rotelle.

Tutti i risultati Quarti di finale Girls:

Matvejeva (LAT) b. Manhard (ISR) 6-2, 6-4

Greinert (GER) b. Van Der Locq (NED) 6-2, 6-2

Anikina (EST) b. Fomina (RUS) 6-4, 6-0

Tatu (GBR) b. Daniels (BEL) 7-6(3), 6-3

Tutti i risultati Quarti di finale Boys:

Pagonis (GRE) b. Herrera Sanchez (GER) 7-6(5), 3-6, 7-5

Makhanov (KAZ) b. Lorincik (SVK) 2-6, 7-6(1), 6-2

Drijver (NED) b. Sardinha (POR) 6-2, 3-6, 6-2

Berdin (RUS) b. Freitag (AUT) 6-1, 6-4