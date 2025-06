Zverev: “Djokovic è sottovalutato, ha soluzioni per tutto quello che faccio”

E pensare che c’è ancora gente che pensava che Novak Djokovic non avrebbe avuto possibilità in questo Roland Garros. Alexander Zverev ha sofferto sulla propria pelle quello che quest’uomo, a 38 anni, è capace di continuare a fare su un campo da tennis. Il tedesco ha resistito solo un set contro un Nole che ha ingranato la marcia quando è tramontato il sole ed è arrivata la fredda notte parigina.

In conferenza stampa, Sascha ha espresso la sua opinione sul fatto che bisogna rispettare Djokovic, dato che continua a battere i migliori e che oggi si è visto sorpreso dal suo livello. È chiaro che, quando ne ha bisogno, Novak alza il suo livello ed è capace di regalarci notti come questa.

Parlando dell’esperienza di affrontare Djokovic, Zverev non ha nascosto la sua ammirazione: “Cosa volete che dica? Ha vinto 24 di questi. Mi aspettavo che giocasse così. Non l’avevo visto giocare così quest’anno. Credo che sia stato un livello molto, molto alto da parte sua. In qualche momento è stato difficile per me. All’inizio della partita, il sole era ancora nel cielo e faceva un po’ caldo. Sentivo che potevo fargli male con il mio servizio e fare alcuni vincenti. Dopo, ha iniziato a fare molto freddo e non sono riuscito a fare molto.”

Il momento cruciale della partita è stato evidenziato dal tedesco con grande onestà: “È arrivato un momento in cui non sapevo come vincere un punto dal fondo contro di lui. Sembrava che avesse una soluzione per tutte le cose che facevo. È stato migliore di me oggi.”

Sulla questione se Djokovic sia sottovalutato alla sua età, Zverev è stato categorico: “Direi di sì, che è un po’ sottovalutato. Credo che molta gente non contasse su di lui per questo torneo, e quest’anno ha battuto Carlos all’Australian Open e me qui. Dimenticate la sua età. Dovrete chiedergli come si sente fisicamente e come si riprenderà, per sapere se sarà al 100% nel prossimo turno, perché credo che sia stata una partita molto fisica per entrambi. Novak continua a battere i migliori. Bisogna rispettarlo.”

Una delle chiavi della sconfitta è stata l’incapacità di Zverev di sfruttare il suo servizio, tradizionalmente una delle sue armi migliori: “Credo che questo abbia avuto a che fare anche con le condizioni. Faceva molto freddo. La velocità del mio servizio è calata. Mi è costato trovare modi per dominare gli scambi perché neutralizzava molto bene il mio servizio. Ho anche sentito che, quando spingevo con i miei colpi dal fondo, non facevo molto. Mi è costato trovare soluzioni con queste condizioni così fredde.”

Le parole di Zverev testimoniano non solo il rispetto per un avversario leggendario, ma anche la frustrazione di non essere riuscito a trovare contromosse efficaci contro un Djokovic che, nonostante l’età, continua a dimostrare perché sia considerato uno dei più grandi di tutti i tempi. Il serbo ha saputo adattarsi alle condizioni mutevoli della serata parigina meglio del suo avversario, utilizzando la sua esperienza e la sua intelligenza tattica per neutralizzare le armi principali del tedesco.

La prestazione di Djokovic ha sorpreso lo stesso Zverev, che non aveva visto il serbo esprimere un tennis di questo livello durante la stagione 2025. Questo conferma come i Grandi Slam continuino a tirare fuori il meglio dal campione di Belgrado, che sa come elevare il proprio gioco nei momenti che contano di più.

Per Zverev, questa sconfitta rappresenta un’altra lezione di tennis d’élite, ma anche la conferma che, quando Djokovic decide di dare il massimo, diventa ancora oggi un avversario praticamente imbattibile per chiunque nel circuito. La freddezza delle condizioni serali ha favorito il gioco paziente e tattico del serbo, penalizzando invece la potenza del servizio tedesco che nelle prime fasi del match aveva creato qualche grattacapo al veterano balcanico.





Marco Rossi