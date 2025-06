Djokovic pensa già alla sfida con Sinner: “Niente mi motiva di più a questa età”. Il serbo mostra ambizione e fiducia dopo aver battuto Zverev: “Semifinale di Slam contro il numero uno, non c’è scenario migliore”

Novak Djokovic, a 38 anni, continua a scrivere capitoli dorati della storia del tennis ogni volta che scende in campo. Se l’appuntamento ha luogo al Roland Garros , e in questo torneo batte il numero tre del mondo per accedere alle semifinali, le lettere hanno una dimensione e un’enfasi maggiori. Impagabile vedere il serbo ruggire come se fosse il primo giorno, in un duello con più aspetti tattici e tecnici di quelli che pensavamo.

Nole ha parlato in conferenza stampa spiegando che il suo uso delle palle corte è stato molto motivato dal tremendo vento che soffiava a Parigi, cercando modi per sfuggire dal fondo contro un solido Alexander Zverev. Quello è, però, passato per il balcanico, che ora punta i suoi obiettivi su Jannik Sinner, che definisce come una delle “massime sfide” esistenti nel mondo del tennis, e per il quale già avvisa: impossibile trovare un appuntamento migliore per quanto riguarda motivazione ed emozione.

Djokovic ha spiegato il motivo delle tante palle corte utilizzate contro Zverev: “Quando sei contro vento, soprattutto dal lato in cui stavo giocando nell’ultimo game, dato che ho sentito che il vento si è intensificato negli ultimi game, fai così. Da quel lato, sentivi di stare giocando contro due giocatori. Che la palla non va da nessuna parte dove punti. La gente non lo vede in televisione, ma in campo lo senti moltissimo. Ho cercato semplicemente di variare il gioco. C’è stato un momento in cui ho sentito che non potevo superarlo dal fondo, così ho cercato di attirarlo a rete. Mi sono preso dei rischi con le palle corte, con servizio e volée: dovevo farlo.”

“È stato un momento teso, chiaro, soprattutto quando stai cercando di chiudere la partita, e sapendo che lui ha cercato di essere molto consistente dal fondo, non ha commesso errori e mi ha fatto lavorare ogni punto. In generale, è stata una partita incredibile. È chiaro che battere uno dei migliori giocatori del mondo in una delle maggiori arene è qualcosa per cui lavoro, per cui mi porto al limite quotidianamente a questa età, per vivere questo tipo di partite ed esperienze. È una specie di dimostrazione a me stesso, e anche ad altri, che posso ancora giocare al massimo livello. È una grande sensazione che voglio godermi.”

Ricordando una conferenza stampa dopo la sconfitta a Madrid, in cui aveva menzionato che doveva adattarsi alla sua situazione e che tutto sono cicli nella vita, Djokovic ha riflettuto: “Dicevo quello perché, se guardi i risultati che ho avuto quest’anno, ho avuto diverse sconfitte ai miei esordi in grandi tornei, nei Masters. Era una sensazione brutta, qualcosa che non ho vissuto per molti anni, nei miei 20 anni da professionista. Per questo ho detto che dovevo trovare un modo per tornare nei Grande Slam. Non è un segreto, e sono diversi anni che è così, ma soprattutto ora, i Grande Slam sono tutto per me. Cerco di alzare il livello e giocare il mio miglior tennis in questi quattro tornei, ed è quello che sono riuscito a fare.”

“Credo che la vittoria contro Alcaraz nei quarti di finale in Australia, la vittoria nei quarti contro Zverev stasera… mostrano che posso ancora risorgere in questi momenti, giocare al massimo livello. Qui è dove mi chiudo e do il meglio di me. Spero di poter mantenere il duello fisico contro Sinner tra un paio di giorni: è una sfida molto dura per me. Da ora in poi le cose diventeranno solo più complicate, ma va bene. È così che devono essere le cose al massimo livello in un Grande Slam.”

Sul titolo numero 100 conquistato a Ginevra e la sua influenza per Parigi, Djokovic ha dichiarato: “È chiaro che mi ha aiutato a livello di fiducia e a livello di tennis. Mi ha aiutato a prendere un maggior livello di fiducia, ha riflesso positivamente quello che è stato il mio tennis e ho iniziato a giocare meglio man mano che avanzava il torneo, il che è logico se inizi a vincere. Continuo a credere che il mio gioco sarebbe comunque buono anche se non avessi giocato a Ginevra e fossi arrivato qui direttamente perché, come ho detto, mi nutro dei Grande Slam e riesco a giocare sempre il mio miglior tennis.”

Parlando di Sinner, Djokovic non ha nascosto l’entusiasmo: “Jannik… Jannik è in uno stato di forma tremendo, ed è stato, meritatamente, il miglior giocatore degli ultimi due anni. Sta giocando un tennis fantastico, tennis d’attacco, è super forte in ogni aspetto del suo gioco. Non mi sono confrontato con lui da un certo tempo, e abbiamo sempre avuto partite emozionanti. Credo che ci sia stato un punto in cui abbiamo giocato tre o quattro partite in molto poco tempo su cemento, ma sulla terra battuta ricordo solo una partita a Montecarlo anni fa. Semifinali di un Grande Slam contro il numero uno del mondo. Non c’è uno scenario migliore per me, quindi farò il possibile per alzare il livello e avere una prestazione buona come quella che ho avuto oggi.”

Sulla strategia per fermare Sinner, Djokovic è stato filosofico: “Sì e no, suppongo. Dipende dal giorno, da come ti senti in campo. So cosa aspettarmi da Jannik. Uscirà dando tutto. Giocherà a un livello altissimo, come ha fatto in ogni torneo in cui è apparso nell’ultimo anno e mezzo. Non mi aspetto meno da lui. Tuttavia, questo tipo di confronti e sfide tirano fuori il meglio di me. Meglio di cinque set, turni finali di Grande Slam, contro il numero uno del mondo… niente mi motiva di più a questa età. È così che lo vedo ora. Come lo fermerò? Non ci penso. Penso a come eseguirò quello che voglio fare in campo e a come mi sentirò. Lì dirigo i miei pensieri. Mi siederò con il mio team domani e penseremo a tutto questo, lavoreremo nel campo di allenamento con alcune cose specifiche per quando affronterò Jannik. Darò il meglio di me per essere pronto.”





Francesco Paolo Villarico