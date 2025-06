Roland Garros: Novak Djokovic eterno. Batte A. Zverev e sfiderà in semifinale il nostro Jannik Sinner (Video sintesi della partita)

Immortale. Novak Djokovic batte in 4 set, 3-6 6-4 6-2 6-4, Alexander Zverev numero tre del mondo e si qualifica per la semifinale del Roland Garros dove affronterà venerdì Jannik Sinner. Una partita perfetta giocata con la grinta e lo spirito di chi sa essere il migliore od almeno il più vincente di tutti i tempi. Una sfida tra titani. Da una parte Novak Djokovic 24 Slam vinti e un record mostruoso di 428 settimane da numero 1. Attuale n°6 del ranking il serbo non vuole arrendersi né al tempo che passa, nè agli avversari. La settimana prima del Roland Garros ha conquistato il titolo n.100 ed ora è alla caccia dello Slam numero venticinque che metterebbe fine a tutte le discussioni sul più grande di tutti i tempi. Dall’altro lato del campo Alexander Zverev forse l’incompiuta più dolorosa del tennis. Il tedesco n° 3 del ranking non è riuscito a raggiungere i risultati che ci si potevano aspettare dalle sue qualità. Tre finali Slam tutte perse, l’incapacità di alzare il livello nei momenti che contano.

Primo set che va a Zverev. Fatale per Djokovic il break subito in apertura di partita. Come dicono le statistiche è il gioco in cui si hanno più probabilità di perdere il servizio. Una sola palla break e poi servizio tenuto da entrambi fino alla fine del set. Djokovic più mobile e concentrato rispetto al turno precedente, Zverev concentrato ed efficace anche con il dritto che non è il suo colpo migliore. Anche la seconda frazione si risolve con un solo break. Novak sembra rinato. Veloce, reattivo difende perfettamente due metri dietro la linea di fondo come ai tempi migliori. Zverev non trova la risposta e sull’unica palla break a disposizione Novak gioca una prima vincente. Il serbo pareggia il conto dei set. Novak inizia anche il terzo set a ritmo altissimo. Zverev accusa la fatica e non riesce a tenere il palleggio da fondo del serbo. Due break per Djokovic che gioca in modo intelligente alternando palle corte e discese a rete. Ancora affamato di vittoria il serbo è indomabile. Il break arriva al primo gioco. Novak naviga tranquillamente i giochi di servizio, domina il palleggio da fondo, difende con successo l’unica palla break contro, e si nutre del tifo del pubblico questa volta schierato dalla parte del vecchio leone. Djokovic è tornato e come tutti i campioni ha trovato negli ultimi giorni del torneo il top della forma. La condizione atletica è invidiabile e l’adrenalina che può dare la semifinale n°51 è impagabile. Venerdì sarà sfida vera, dura, importante. Djokovic ha fatto vedere che ancora si devono fare i conti con lui. Sinner è avvisato.

La cronaca

1.set inizio in salita per Novak Djokovic che subisce il break subito in apertura 0-1. Zverev serve bene e conferma il vantaggio 2-0. Gioco a zero per Novak che conta sul supporto del pubblico 1-2. Il servizio di Zverev va ad una velocità alla quale anche il miglior risponditore del circuito ha dei problemi. Zverev sempre avanti di un break 3-1. Si muove bene Djokovic che gioca molto meglio che con Norrie. Qualche errore di Zverev, Novak resta attaccato 2-3. Il tedesco si apre il campo con il servizio. Djokovic pena a rispondere 4-2. Novak sta salendo di livello ed entrando nel match. Battuta tenuta tranquillamente 3-4. Zverev cerca di stancare il 24 volte vincitore Slam con la palla corta. Novak è reattivo e conquista il punto 15 pari. Djokovic prende il comando dello scambio e costringe il tedesco all’errore 30 pari. Scende a rete Zverev , Djokovic lo passa palla break. Scambio durissimo il serbo cede per primo. Parità. Il servizio di Zverev detta legge 5-3. Palla corta millimetrica di Djokovic 15-0. Zverev si infrena con il back di rovescio 30-0. Ace. Gioco a zero 4-5. Zverev continuare a bombardare con il servizio. Gioco a zero. Primo set per il tedesco 6-4.

2. set. Djokovic al servizio. Due prime vincenti per il serbo 30-0. Ancora a segno con la prima 40-15. Seconda e Zverev chiude da fondo 40-30. Smorzata vince 1-0. Smash tre metri fuori per Zverev. Questa volta lo smash resta in campo 15 pari. Servizio di Zverev preciso 1-1. Scambi durissimi, gioco equilibrato 30 pari. Errore di dritto non forzato di Zverev, 40-30. A rete Novak 2-1. Djokovic più mobile, due palle break. Servizio vincente sulla prima. Mette fuori il rovescio Zverev. Break 3-1. Palla corta di Djokovic, velocissimo Zverev 0-15. Risponde in rete il tedesco 15 pari. La risposta il punto debole di Zverev 30-15. Serve and volley per Novak 40-30. Difende come può Djokovic in balia delle bordate di Zverev 40 pari. Ancora una risposta fuori. Vantaggio Serbia. Serve and volley, la volée si ferma sulla rete. Palla break. Prima vincente parità. Servizio e dritto, vantaggio Novak. Ace. Quattordici punti giocati, ma alla fine break confermato 4-1. Stupendo passante di Djokovic che finalmente ha il pubblico dalla sua parte 30 pari. A rete Novak che cerca di accorciare gli scambi 30-40. Palla break. Zverev si avventa sulla palla corta e chiude. Parità. Ace. Prima vincente 2-4. Djokovic è in modalità Slam. Ben dietro la linea di fondo a difendere e pronto a ribaltare lo scambio. Zverev cerca di forzare, ma è impreciso. Break consolidato 5-2. Ottimo gioco al servizio per Zverev, mobile e propositivo 3-5. A rete Zverev Djokovic lo impallina 15-0. Sbaglia al secondo palleggio il n.3 del mondo 30-0. Dritto in rete di Zverev. Tre set-point. Palla corta in corridoio 40-15. A rete Novak, passante vincente 40-30. Il nastro accorcia la palla di Zverev. Djokovic piazza una smorzata vincente. Il set è suo 6-3.

3.set Zverev serve per primo 1-0. Gioco a zero per Djokovic che cerca di velocizzare i punti 1-1. Gioco a zero per Zverev 2-1. Braccio di ferro sulla diagonale. Djokovic risolve con la palla corta 40-15. Smash vincente 2-2. Si lotta sul servizio di Zverev. Scambi interminabili che Djokovic gira a sua favore con la smorzata. Palla break. Zverev risponde con una prima esterna. Parità. Servizio e dritto. A rete Zverev che sbaglia la volée. Parità. Djokovic si trasforma in attaccante. Stop volley e palla break. Nonostante il freddo i 15mila del Centrale incitano Novak. Regalo di Zverev che mette il dritto in corridoio. Break 2-3. Djokovic ha il comando del gioco. Zverev in confusione accetta il braccio di ferro da fondo. Break confermato 4-2. Troppo falloso Zverev per tenere il ritmo del palleggio di Djokovic 15-40. Due palle break. Ancora una smorzata di Novak esce il recupero del tedesco. Doppio break 2-5. Risponde ben Zverev, ma la palla corta finisce in rete 15-0. Serve and volley e Djokovic fa suo il terzo set 6-2.

4.set Al servizio Zverev. Ancora uno scambio da paura che Djokovic chiude a rete 15-30. Doppio fallo. Due palle break. Zverev non tiene lo scambio, dritto in rete break 0-1. Tra i problemi in risposta e le magie di Novak, palle corte, volée vincenti la partita si complica per Zverev. Break confermato 2-0. Tiene il servizio Zverev,1-2. Zverev sbaglia l’impossibile anche quando non è sotto pressione. Stecca di dritto sulla risposta 40-15. A volte sbaglia anche Djokovic 40-30. Esce il dritto del serbo. Parità. Pennella la palla corta Novak. Vantaggio e break consolidato 3-1. Zverev riesce a prendere il comando quando entra la prima 30-15. Serve una seconda e Djokovic stampa un vincente sulla riga 30 pari. Questa volta è Zverev che vince lo scambio al volo 2-3. Servizio e dritto 15-0. Esita ad andare rete Novak che sbaglia il dritto 15-30. Si scambia sul dritto Zverev non controlla 30 pari. Scatta veloce Zverev sulla smorzata di Nole. Palla break. Scambio infinito. Zverev sbaglia due smash, Djokovic lo richiama a rete. Passante vincente. Bolgia sul Centrale si scatena il coro “Novak Novak”. Risposta in rete di Zverev. Scappa il dritto al serbo. Parità. Novak fa correre Zverev. Vantaggio Serbia. Due palleggi e Zverev tira in rete. Il vantaggio si consolida 4-2. Zverev piazza due seconde ad oltre 170 km/h 30-0. Cerca di accorciare lo scambio Djokovic, palla in rete Zverev resta vicino 3-4. Implacabile Novak tiene a 15 il gioco di servizio 5-3. Zverev resiste alla tensione e resta attaccato al serbo 4-5. Palla corta vincente per Novak 30-0. Esagera Djokovic e la smorzata finisce in rete 30-15. Braccio di ferro da fondo. Ennesima palla corta di Novak. Due match-point. Guadagna campo Zverev che costringe il serbo all’errore 40-30. Smash vincente di Zverev. Parità. Serve and volley. Match point. Rovescio in rete. Parità. Ancora serve and volley, match point numero 4. Tenta ancora la palla corta Novak, Zverev è vigile. Parità. Prima vincente. Match-point n.5. Rovescio contro rovesci, palla corta, Zverev spara fuori. Djokovic è in semifinale.

Statistica Zverev 🇩🇪 Djokovic 🇷🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 4 6 Doppi falli 1 0 Prima di servizio 72/103 (70%) 85/119 (71%) Punti vinti sulla prima 55/72 (76%) 65/85 (76%) Punti vinti sulla seconda 11/31 (35%) 19/34 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 218km/h (135 mph) 208km/h (129 mph) Velocità media prima 200km/h (124 mph) 185km/h (114 mph) Velocità media seconda 172km/h (106 mph) 144km/h (89 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Punti vinti in risposta 35/119 (29%) 37/103 (36%) Punti vinti su prima di servizio 20/85 (24%) 17/72 (24%) Punti vinti su seconda di servizio 15/34 (44%) 20/31 (65%) Opportunità di break 3/119 (3%) 8/103 (8%) Palle break convertite 1/3 (33%) 4/8 (50%) Giochi con break point convertiti 3/19 (16%) 6/18 (33%) STATISTICHE DEI PUNTI Totale punti vinti 101 121 Vincenti 38 42 Errori non forzati 44 29 Errori forzati 35 34 Punti vinti a rete 17/38 (45%) 27/37 (73%) Giochi vinti a zero 3 4 TIPOLOGIA DI COLPI Colpi da fondo 526 496 Colpi sopra la testa 16 1 Passanti 32 17 Volée 11 27 Attacchi 13 3 Drop shots 12 35 Lob 5 24





Dal nostro inviato a Parigi, Enrico Milani