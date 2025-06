Musetti nella storia della terra battuta: impresa leggendaria in compagnia di Nadal e Djokovic. Il carrarino è il quinto giocatore dal 1990 a raggiungere le semifinali in tutti i grandi eventi su terra nello stesso anno

Lorenzo Musetti sta vivendo una stagione da sogno sulla terra battuta e con la qualificazione alle semifinali del Roland Garros 2025 ha scritto una pagina di storia del tennis mondiale. L’italiano è diventato il quinto giocatore dal 1990, data in cui iniziò un calendario equiparabile a quello attuale, a raggiungere la penultima fase in tutti e quattro i grandi eventi sulla terra battuta della stessa stagione: i tre Masters 1000 e il Grande Slam parigino.

Prima di lui, questo straordinario traguardo era stato raggiunto soltanto da quattro leggende del tennis: Rafael Nadal (2007, 2010, 2011, 2013 e 2019), Novak Djokovic (2008), Andy Murray (2016) e Alexander Zverev (2022). Musetti si inserisce quindi in una compagnia esclusiva che testimonia l’eccezionale livello della sua stagione sulla superficie più tecnica e fisica del circuito.

L’impresa del carrarino assume proporzioni ancora più significative se si considera la difficoltà di mantenere un rendimento così alto su tutti gli eventi principali della stagione su terra. I tre Masters 1000 di Monte Carlo, Madrid e Roma, insieme al Roland Garros, rappresentano infatti il percorso più impegnativo e selettivo per qualsiasi tennista, richiedendo non solo capacità tecniche superiori ma anche una condizione fisica e mentale eccezionale per oltre due mesi di competizioni ad altissimo livello.

La statistica evidenzia come Musetti sia riuscito a entrare in semifinale o fare meglio in ognuno di questi quattro tornei fondamentali, un risultato che lo pone automaticamente tra i migliori specialisti della terra battuta della sua generazione. Il fatto che prima di lui solo quattro giocatori ci siano riusciti negli ultimi 35 anni sottolinea la portata storica di questa prestazione.

Rafael Nadal, con ben cinque stagioni di questo tipo (2007, 2010, 2011, 2013 e 2019), rimane ovviamente il riferimento assoluto per la terra battuta, ma il fatto che Musetti si sia unito a questo gruppo esclusivo testimonia il salto di qualità definitivo del tennista italiano. La presenza di Djokovic (2008), Murray (2016) e Zverev (2022) in questa lista dimostra inoltre come si tratti di un traguardo riservato solo ai giocatori capaci di competere ai massimi livelli mondiali.

Per Musetti, questa stagione rappresenta la consacrazione definitiva come uno dei migliori specialisti della terra battuta al mondo. Il carrarino ha dimostrato una continuità di rendimento eccezionale, riuscendo a mantenere un livello altissimo per tutta la stagione primaverile, dalla Costa Azzurra di Monte Carlo fino ai campi parigini del Roland Garros.

L’impresa assume un valore ancora maggiore considerando che Musetti è riuscito a raggiungere questo traguardo in una delle stagioni più competitive degli ultimi anni sulla terra battuta, dove la presenza di giocatori come Sinner (per una parte della stagione), Alcaraz, Zverev e Djokovic ha reso ogni torneo una battaglia.





Francesco Paolo Villarico