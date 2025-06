Becker fa le carte al super quarto Djokovic – Zverev: “Sasha leggermente favorito, ma…”

Ore 20.15, court Philippe Chatrier. Il mondo della racchetta ha fissato in rosso l’appuntamento per un match attesissimo, il quarto di finale tra Novak Djokovic e Alexander Zverev. È indubbiamente il “quarto” più affascinante tra il finalista dello scorso anno e il leggendario campione di Belgrado, a caccia del quarto titolo a Parigi e, soprattutto, 25esimo Slam. Novak ha da poco spento le 38 candeline, ma la sua forma nel corso del torneo sta crescendo match dopo match e scartarlo dai possibili vincitori del torneo è operazione molto pericolosa, anche se Sinner, Alcaraz e Musetti stanno confermando il loro eccellente livello di gioco. Una semifinale è già fatta: sarà la terza puntata 2025 di Lorenzo vs. Carlos, dopo la finale a Monte Carlo e la semifinale a Roma. Entrambe le partite le ha vinte lo spagnolo, apparso ieri sera in grandissimo spolvero contro Paul. Oggi pomeriggio Bublik proverà a stoppare la corsa di Sinner, ma l’impresa sembra molto complessa per il kazako nato in Russia. Chi potrebbe sfidare Jannik in “semi”? La potenza di Zverev o la classe e forza mentale di Djokovic? È un match dal difficile pronostico. Lo scorso gennaio i due si sono affrontati agli Australian Open, ma per poco: il serbo ha gettato la spugna, infortunato. I precedenti dicono 8 a 5 per Novak, con una vittoria a testa su terra battuta. Molto dipenderà da che tipo di partita verrà fuori. Se sarà uno scontro prettamente fisico, di lotta palla su palla e si trasformerà in una maratona, la maggior freschezza e giovinezza del tedesco potrebbe aver la meglio; al contrario se sarà una partita più mentale, giocata sui nervi, nessuno è forte quanto il serbo. Boris Becker, tedesco ed ex allenatore di Djokovic, è stato interpellato da TNT Sport alla vigilia di questa attesa partita, e così si è espresso. Leggermente favorito Sasha, ma di pochissimo…

“Djokovic è qua perché sente di poter ancora vincere uno Slam” afferma Becker, “Il numero magico 25 è nell’aria, ovviamente, ed è per questo che è probabilmente il più pericoloso negli Slam. Sascha Zverev è forse fisicamente il giocatore più forte ancora in gara. Ama le partite lunghe, ama le sfide. Ma le partite importanti si vincono con la testa, non con le gambe! Devo ammettere che il Roland Garros è un torneo molto fisico, dove bisogna spingersi al limite per tre o quattro ore. in questo Zverev ha un vantaggio su Djokovic. Ma vedremo cosa sarà decisivo alla fine”.

“Djokovic appartiene alla generazione di Federer e Nadal, dove la parte mentale era decisiva per una partita. I giocatori più giovani come Sinner, Alcaraz e Zverev sono un po’ più rilassati e puntano più alla potenza, ai colpi. Ma Novak farà tutto il possibile e mobiliterà tutte le sue risorse per vincere questa partita. Se il match si giocherà sulla forma fisica, sicuramente il favorito è Sascha Zverev. È il giocatore più giovane e in forma. Certo, serve anche forza mentale nel quinto set, ma soprattutto gambe fresche. Sasha ama giocare contro Djokovic e lo ha battuto molte volte, l’ultima volta però agli Australian Open a causa di un infortunio”.

Un pronostico? Difficile per Boris: “Devo ancora sentirla, forse per capirci qualcosa è necessario attendere almeno il primo, o il secondo set. Per ora, penso che sia 50 – 50. Sulla carta, Sascha potrebbe essere leggermente favorito, ma le partite devono essere giocate e Djokovic avrà voce in capitolo.”

Un’analisi condivisibile quella del tedesco, che punta leggermente sul connazionale a patto che la partita scorra più sul gioco e sulla forza negli scambi che sulla tensione. Possiamo aggiungere che per Sasha sarà importante servire molto bene per ricavare punti diretti e non essere sbattuto metri fuori dal campo dalla risposta di Djokovic. La sensazione è che il primo set, anzi, le prime due ore di partita, possano essere decisive: qualora la battaglia fisica fosse molto intensa e il tedesco prendesse un chiaro vantaggio, forse il peso degli anni potrebbe esser troppo anche per un super man come Novak…

Marco Mazzoni