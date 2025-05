Zverev batte Cobolli e punta Alcaraz: “Sarà in finale, noi dobbiamo battagliare”. Cobolli esce a testa alta: “Non mi sento inferiore ai migliori” (Video)

Flavio Cobolli saluta il Roland Garros con la consapevolezza di aver compiuto un importante passo avanti nella sua crescita tennistica. La sconfitta contro Alexander Zverev sul Philippe Chatrier non cancella le sensazioni positive maturate nelle ultime settimane, che rappresentano per l’azzurro la vera vittoria di questo periodo.

“Il bilancio è assolutamente positivo” ha spiegato Cobolli nella conferenza stampa post-partita. “Ho la percezione di potermela giocare con tutti e su ogni superficie, e questa è la mia vittoria. In uno Slam è diverso, le partite sono più lunghe e quelli più forti hanno il tempo per gestire e per recuperare. Inoltre, in queste condizioni sono più esperti di me e questo fattore ovviamente influisce, ma nello scambio non mi sento inferiore.”

Una dichiarazione che fotografa perfettamente la crescita mentale del tennista romano, che nonostante la sconfitta ha dimostrato di poter competere ad alti livelli. La percezione di non essere da meno rispetto ai top player rappresenta un cambiamento di mentalità fondamentale per il prosieguo della sua carriera.

Il match contro Zverev ha avuto un andamento particolare, con Cobolli che ha faticato inizialmente prima di trovare il suo tennis nel secondo set. “Nel primo set ero un po’ teso, non sono abituato a calpestare frequentemente quel campo, a differenza sua. L’inesperienza mi ha fatto andare un po’ in crisi, poi nel secondo set mi sono sciolto e ho giocato bene, anche meglio di lui.”

La condizione fisica si è rivelata un fattore determinante nella sconfitta. Cobolli ha ammesso le difficoltà legate al calendario serrato: “Il servizio oggi non è andato come nelle prime due partite, ho provato a variare un po’ ma mi è mancata la prima di servizio. Mi spiace non essere riuscito a concretizzare i due break fatti però ero molto stanco e se non sei al 100% è difficile affrontare partite del genere.”

L’azzurro ha poi spiegato le circostanze particolari che hanno preceduto il suo arrivo a Parigi: “Ero stanco, non mi era mai capitato di vincere un torneo e poi arrivare qui subito il mattino seguente, senza preparazione per lo Slam e senza allenamento per un torneo massacrante come questo. Ora mi prenderò una settimana di riposo per poi mettere benzina nelle gambe e ricominciare.”

Un riferimento alla vittoria nel torneo della settimana precedente che, pur rappresentando un successo importante, ha inevitabilmente condizionato la preparazione per il Roland Garros. La gestione del calendario rappresenta sempre una sfida complessa per i tennisti, soprattutto quando si tratta di passare da un torneo all’altro senza sosta.

Prima di concludere, Cobolli ha voluto dedicare parole di stima al suo avversario: “Ci tengo a fargli i complimenti. Mi ha detto delle bellissime parole a fine partita e gli faccio il mio in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Spero possa vincere prima o poi uno Slam, se lo merita.”

Zverev batte Cobolli e punta Alcaraz: “Sarà in finale, noi dobbiamo battagliare”

Il tedesco vince in tre set contro l’azzurro e analizza il tabellone: “Tutti i contendenti sono nella nostra metà”

Alexander Zverev ha superato Flavio Cobolli in tre set (6-2, 7-6, 6-1) in condizioni climatiche difficili al Roland Garros, guadagnandosi l’accesso al quarto turno. Nella conferenza stampa post-partita, il tedesco ha mostrato soddisfazione per aver chiuso la pratica senza sprecare energie extra.

“Sono felice, molto felice” ha dichiarato Zverev. “Oggi faceva abbastanza caldo e l’ho sicuramente sentito in campo. Penso che anche lui l’abbia sentito. Ma sono contento di essere passato in tre set e di non aver sprecato energie extra.”

Il secondo set si è rivelato il più complicato per il numero 4 al mondo, che ha dovuto rimontare per due volte uno svantaggio di un break. “Devi rispettarlo. È un grande giocatore. Ha appena vinto Amburgo. Non è che stavo giocando contro un Lucky Loser o un qualificato. È nella migliore forma della sua carriera, sta giocando un tennis fantastico in questo momento.”

Zverev ha poi analizzato la chiave della vittoria: “Il livello è stato abbastanza alto nel secondo set. E’ stato avanti per due volte di due break. Ho iniziato a sentire molto il caldo, ma stavo lottando. Stavo combattendo e sono sempre tornato in partita. Sono felice di aver vinto il secondo set, penso sia stato molto importante. Credo che mi abbia dato un vantaggio mentale all’inizio del terzo set e sono scappato via.”

Interrogato sui favoriti del torneo e sui set persi nei primi turni, Zverev ha offerto una valutazione interessante del tabellone: “Novak non ha ancora perso un set. Jannik non credo abbia perso un set. Carlos sì, e anch’io ho perso un set. Ma non importa.”

La vera sorpresa è arrivata nella sua analisi delle possibilità di Carlos Alcaraz: “Onestamente penso che Carlos sarà in finale, a essere molto sincero. Non penso ci sia qualcuno che, in quella parte del tabellone, lo sfiderà troppo. Penso sia il favorito, ovviamente, prima dell’inizio del torneo. Credo che tutti se ne siano resi conto.”

Una dichiarazione che rivela la sua percezione della distribuzione delle forze nel torneo: “Penso che tutte le persone che possono sfidarlo, tutti i contendenti direi, a parte lui, sono tutti nella metà alta del tabellone. Penso che dovremo davvero battagliare e credo che lui si divertirà a guardarci” ha aggiunto sorridendo.

Per il prossimo turno, Zverev affronterà Tallon Griekspoor, un avversario che conosce molto bene: “Non lo guardo giocare, ci gioco contro quasi ogni settimana” ha scherzato provocando le risate in conferenza stampa. “È il giocatore che ho affrontato di più negli ultimi due anni. Mi piace giocarci contro. Sono sempre match divertenti e strani. La maggior parte delle volte ad alto livello, a volte succedono cose pazze.”

Nonostante la familiarità con l’avversario, il tedesco non sottovaluta l’impegno: “Mi preparerò per un’altra battaglia. Se continuo a giocare come sto giocando, ho fiducia nel mio gioco. Tra due giorni vedremo cosa succede in campo, ma non vedo l’ora di giocare questo match.”