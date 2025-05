Challenger 100 Heilbronn: Tabellone Principale e di Qualificazione. Nardi, Pellegrino e Passaro nel Md. Due azzurri nelle quali

Challenger 100 Heilbronn – Tabellone Principale – terra

(1) Luca Nardi vs Daniel Rincon

(WC) Justin Engel vs Facundo Mena

Dominic Stricker vs Qualifier

Qualifier vs (8) Andrea Pellegrino

(3) Elmer Moller vs Guy Den Ouden

Gauthier Onclin vs Qualifier

(WC) Diego Dedura vs Qualifier

Marat Sharipov vs (5) Emilio Nava

(7) Sumit Nagal vs (WC) Tom Gentzsch

Pol Martin Tiffon vs Rodrigo Pacheco Mendez

Marco Trungelliti vs Jan Choinski

Qualifier vs (4) Valentin Royer

(6) Francesco Passaro vs Qualifier

Max Houkes vs Viktor Durasovic

Timofey Skatov vs Ignacio Buse

Denis Yevseyev vs (2) Pablo Carreno Busta

Challenger 100 Heilbronn – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Francesco Maestrelli vs (Alt) Vladyslav Orlov

(WC) Benito Sanchez Martinez vs (12) Max Wiskandt

(2) Elias Ymer vs (Alt) Tim Handel

Florian Broska vs (10) Robert Strombachs

(3) Henri Squire vs (WC) John Sperle

Michael Agwi vs (9) Bernabe Zapata Miralles

(4) Rei Sakamoto vs Steven Diez

(PR) Cedrik-Marcel Stebe vs (11) Mats Rosenkranz

(5) Alexey Vatutin vs (WC) Petros Tsitsipas

Federico Iannaccone vs (7) Mika Brunold

(6) Daniel Michalski vs Daniel Masur

(WC) Robin Haase vs (8) Marko Topo

Court 1 – ore 11:30

Daniel Michalski vs Daniel Masur

Alexey Vatutin vs Petros Tsitsipas

Elias Ymer vs Tim Handel

Florian Broska vs Robert Strombachs

Court 2 – ore 11:30

Rei Sakamoto vs Steven Diez

Federico Iannaccone vs Mika Brunold

Michael Agwi vs Bernabe Zapata Miralles

Francesco Maestrelli vs Vladyslav Orlov