Roland Garros 2025: Zverev stoppa la corsa di Cobolli al terzo turno

Si ferma al terzo turno l’avventura di Flavio Cobolli a Roland Garros 2025. Sul Chatrier il romano ha ceduto in tre set al tedesco Alexander Zverev, n.3 del mondo e finalista nel torneo lo scorso anno, col punteggio di 6-2 7-6(4) 6-1 in due ore e mezza di gioco. Tanta spinta e agonismo per Flavio, ma il muro di Zverev è stato più solido, paziente nel raccogliere gli errori dell’italiano e prendersi i punti decisivi. Non c’erano precedenti tra i due giocatori. Agli ottavi Sasha trova l’olandese Tallon Griekspoor. Per Zverev l’ottava presenza consecutiva tra i migliori 16 a Parigi.

A breve il servizio completo del nostro inviato a Parigi, Enrico Milani

