Djokovic raggiunge la quota 100: 100° titolo in carriera a Ginevra, rimonta in grande stile su Hurkacz

Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina leggendaria della sua straordinaria carriera conquistando il suo 100° titolo ATP al Gonet Geneva Open. Il campione serbo ha dovuto dare fondo a tutte le sue risorse per battere Hubert Hurkacz con il punteggio di 5-7, 7-6(2), 7-6(2) in una finale durata tre ore e cinque minuti, la partita più lunga di tutto il torneo svizzero.

Il traguardo dei 100 titoli colloca Djokovic in una compagnia d’élite: solo Jimmy Connors con 109 trofei e Roger Federer con 103 erano riusciti nell’Era Open a raggiungere le tre cifre. Un percorso iniziato nel 2006 ad Amersfoort, dove il giovane Nole aveva battuto in finale proprio Nicolas Massu, attuale coach di Hurkacz, conquistando il suo primo titolo professionistico.

La vittoria assume un significato ancora più speciale considerando che si tratta del primo trofeo di Djokovic dal trionfo olimpico di Parigi 2024. Con questo successo, il 38enne di Belgrado diventa il primo uomo nell’Era Open a conquistare almeno un titolo in 20 stagioni diverse, stabilendo anche il record come vincitore più anziano nella storia del torneo di Ginevra.

La finale è stata un concentrato di emozioni e tensione, con entrambi i giocatori che hanno mostrato segni di nervosismo nei momenti cruciali. Lo stesso Djokovic ha commesso il suo primo doppio fallo proprio sul set point del primo parziale, cedendo l’iniziale vantaggio al polacco. Tuttavia, il campione serbo ha tirato fuori quello spirito combattivo che lo ha reso leggendario nel corso della sua carriera.

Il momento più critico è arrivato nel set decisivo, quando Djokovic si è trovato sotto 2-4 contro un Hurkacz che sembrava in controllo totale della situazione. Il polacco non aveva perso nemmeno un punto nei suoi primi tre turni di servizio del terzo set, ma la rimonta del serbo è stata inarrestabile. Con la determinazione che ha sempre contraddistinto i suoi momenti migliori, Djokovic è riuscito a ribaltare l’inerzia della partita conquistando il 100° titolo della sua carriera.

Il successo mantiene perfetto il record di Djokovic contro Hurkacz negli scontri diretti, portando il bilancio sul 8-0 in favore del serbo. Una statistica che testimonia la difficoltà del polacco nell’affrontare uno dei più grandi campioni della storia del tennis, soprattutto nei momenti che contano di più.

A 38 anni, quando molti pensano al ritiro, Djokovic continua a scrivere record e a dimostrare che la sua fame di vittorie rimane intatta. Il centesimo titolo rappresenta non solo un traguardo numerico straordinario, ma la conferma che il campione di Belgrado non ha ancora intenzione di cedere il passo, mantenendo vive le ambizioni per i prossimi appuntamenti della stagione, Roland Garros in primis.

Un risultato che proietta Djokovic sempre più in alto nell’Olimpo del tennis mondiale, avvicinandolo ai record di Connors e confermando il suo status di leggenda vivente di questo sport.

ATP Geneva Hubert Hurkacz [6] Hubert Hurkacz [6] 7 6 6 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 5 7 7 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Hurkacz 🇵🇱 Djokovic 🇷🇸 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 289 286 Ace 19 6 Doppi falli 4 3 Prima di servizio 79/123 (64%) 66/110 (60%) Punti vinti sulla prima 58/79 (73%) 57/66 (86%) Punti vinti sulla seconda 23/44 (52%) 22/44 (50%) Palle break salvate 4/5 (80%) 0/2 (0%) Giochi di servizio giocati 18 18 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 175 100 Punti vinti sulla prima di servizio 9/66 (14%) 21/79 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 22/44 (50%) 21/44 (48%) Palle break convertite 2/2 (100%) 1/5 (20%) Giochi di risposta giocati 18 18 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 13/18 (72%) 16/19 (84%) Vincenti 52 34 Errori non forzati 42 38 Punti vinti al servizio 81/123 (66%) 79/110 (72%) Punti vinti in risposta 31/110 (28%) 42/123 (34%) Totale punti vinti 112/233 (48%) 121/233 (52%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 231km/h (143 mph) 207km/h (128 mph) Velocità media prima 205km/h (127 mph) 189km/h (117 mph) Velocità media seconda 175km/h (108 mph) 148km/h (91 mph)





Francesco Paolo Villarico