Cobolli dopo il trionfo su Rublev: “È il momento più bello della mia vita, un sogno che si avvera” (Video partita)

Un pomeriggio magico e storico per Flavio Cobolli che ha conquistato il suo primo titolo ATP 500 battendo Andrey Rublev nella finale dell’ATP 500 di Amburgo. Il tennista romano ha dominato il numero 17 del mondo con un tennis spettacolare, regalandosi il momento più alto della sua carriera (almeno per il momento).

La gioia di Cobolli è esplosa immediatamente dopo il match point che gli ha consegnato il primo trofeo 500 della carriera, con il 22enne che non è riuscito a trattenere l’emozione per quella che ha definito senza mezzi termini “la partita più bella della mia vita”. L’azzurro ha mostrato un tennis maturo e coraggioso nella finale più importante della sua carriera, mettendo in mostra tutti i colpi del suo repertorio e non lasciando scampo a un avversario del calibro di Rublev, specialista anche della terra battuta dove ha ottenuto i migliori risultati in carriera.

“Penso che sia il momento migliore e la partita più bella della mia vita, senza dubbio,” ha confessato Cobolli con la voce rotta dall’emozione dopo aver alzato al cielo il suo primo 500 trofeo ATP. “Mi dispiace Andrey, scusami, perché oggi ho giocato in modo incredibile. Sono così felice e orgoglioso di me stesso.” Il fair play mostrato verso l’avversario è un ulteriore segno della maturità raggiunta dal romano, che sa bene quanto sia difficile battere un giocatore di questo livello in una finale.

Quello che ha reso ancora più speciale questo trionfo è stata la presenza dei suoi affetti più cari ad assistere al momento più importante della sua carriera. “Posso vedere qui la mia famiglia, gli amici, mio fratello e la mia fidanzata ed è una sorpresa,” ha continuato Cobolli, visibilmente commosso nel vedere sugli spalti le persone più importanti della sua vita mentre sollevava il trofeo. Una dedica che testimonia quanto il supporto familiare sia stato fondamentale nel percorso che lo ha portato fino a questo trionfo storico.

La stagione di Cobolli è stata caratterizzata da alti e bassi, come spesso accade nella carriera dei giovani tennisti in crescita, ma questo titolo ripaga tutti i sacrifici e le difficoltà affrontate. “Sono davvero felice. Ho superato molte battaglie quest’anno e questo tipo di giornate fa bene alla mente,” ha spiegato l’azzurro . La vittoria su Rublev in finale rappresenta infatti la conferma definitiva che il lavoro svolto in questi mesi ha dato i suoi frutti nel momento più importante.

Il sogno è diventato realtà per il romano: “Ora ho alzato il trofeo,” ha dichiarato con un sorriso che difficilmente dimenticherà, consapevole di aver conquistato il primo titolo ATP 500 della carriera battendo uno dei migliori giocatori del mondo. Cobolli ha poi ribadito il concetto: “È il miglior momento della mia carriera e il match più bello mai giocato. C’è qui tutta la mia famiglia, non mi aspettavo di giocare così bene. Non riesco a descrivere la felicità che provo. È un sogno che si avvera.”





Francesco Paolo Villarico