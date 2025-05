Carballés e Ruusuvuori rinunciano al Roland Garros: forfait per i due tennisti, entrano i lucky loser. Arnaboldi fuori di tre posti (con il tabellone aggiornato)

Altri due forfait dell’ultimo minuto scuotono il Roland Garros 2025, con Roberto Carballés ed Emil Ruusuvuori costretti a rinunciare al torneo parigino per problemi fisici. I loro ritiri aprono la strada ai lucky loser che completeranno il tabellone principale..

Il 31enne di Tenerife ci ha provato fino alla fine, sperando di riuscire a recuperare in tempo per uno dei tornei più importanti della stagione. Tuttavia, il problema muscolare che si porta dietro dalle settimane scorse non gli ha dato tregua, costringendolo a prendere la difficile decisione di rinunciare al secondo Slam dell’anno.

Al suo posto entra in tabellone Galan che sfiderà all’esordio Royer.

L’infortunio al psoas, muscolo fondamentale per i movimenti del tennista, ha rappresentato un ostacolo insormontabile per Carballés, che aveva sperato di poter almeno tentare di scendere in campo sui campi parigini. La lesione, riportata durante il torneo di Barcellona, si è rivelata più persistente del previsto, non concedendo al giocatore spagnolo i tempi di recupero necessari.

Con il forfait di Carballés, la rappresentanza del tennis spagnolo nel tabellone singolare maschile del Roland Garros 2025 si riduce a otto giocatori. Una perdita significativa per la Spagna, che perde così uno dei suoi interpreti più esperti sulla terra battuta, superficie sulla quale l’iberico ha sempre espresso il suo miglior tennis.

Il ritiro rappresenta un duro colpo per Carballés, che aveva messo il Roland Garros tra i suoi obiettivi principali della stagione. Il tennista spagnolo dovrà ora concentrarsi completamente sul recupero fisico, con la speranza di tornare in campo il prima possibile e in condizioni ottimali.

Anche Emil Ruusuvuori ha dovuto dare forfait, lasciando il posto al lucky loser Federico Gomez, che affronterà Aleksandar Kovacevic al primo turno. Il tennista finlandese si aggiunge così alla lista dei giocatori costretti a rinunciare all’ultimo momento al Roland Garros per problemi fisici.

Md

(1) Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech

Terence Atmane vs Richard Gasquet

Jiri Lehecka vs Jordan Thompson

Pablo Llamas ruiz vs (26) Alejandro Davidovich fokina

(17) Andrey Rublev vs Lloyd Harris

Maximilian Marterer vs Adam Walton

Camilo Ugo carabelli vs Jaume Munar

Nicolas Jarry vs (14) Arthur Fils

(9) Alex De minaur vs Laslo Djere

Alexander Bublik vs James Duckworth

Nikoloz Basilashvili vs Henrique Rocha

Alexandre Muller vs (19) Jakub Mensik

(30) Hubert Hurkacz vs Joao Fonseca

Pierre-Hugues Herbert vs Benjamin Bonzi

Gael Monfils vs Hugo Dellien

Mattia Bellucci vs (5) Jack Draper

(3) Alexander Zverev vs Learner Tien

Jesper De jong vs Francesco Passaro

Marin Cilic vs Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi vs (29) Felix Auger-aliassime

(18) Francisco Cerundolo vs Gabriel Diallo

Marcos Giron vs Tallon Griekspoor

Alexander Shevchenko vs Dusan Lajovic

Ethan Quinn vs (16) Grigor Dimitrov

(11) Daniil Medvedev vs Cameron Norrie

Aleksandar Kovacevic vs Federico Gomez

Jacob Fearnley vs Stan Wawrinka

Christopher O’connell vs (22) Ugo Humbert

(27) Denis Shapovalov vs Pedro Martinez

Filip Misolic vs Yunchaokete Bu

Corentin Moutet vs Clement Tabur

Mackenzie Mcdonald vs (6) Novak Djokovic

(8) Lorenzo Musetti vs Yannick Hanfmann

Valentin Royer vs Daniel Elahi Galan

Reilly Opelka vs Rinky Hijikata

Mariano Navone vs (28) Brandon Nakashima

(21) Tomas Machac vs Quentin Halys

Miomir Kecmanovic vs Sebastian Baez

Emilio Nava vs Botic Van de zandschulp

Roberto Bautista agut vs (10) Holger Rune

(15) Frances Tiafoe vs Roman Safiullin

Pablo Carreno busta vs Francisco Comesana

Jenson Brooksby vs Jaime Faria

Luciano Darderi vs (23) Sebastian Korda

(32) Alex Michelsen vs Juan Manuel Cerundolo

Kamil Majchrzak vs Hamad Medjedovic

Vit Kopriva vs Thiago Monteiro

Daniel Altmaier vs (4) Taylor Fritz

(7) Casper Ruud vs Albert Ramos-vinolas

Kyrian Jacquet vs Nuno Borges

Alejandro Tabilo vs Arthur Cazaux

Yoshihito Nishioka vs (25) Alexei Popyrin

(24) Karen Khachanov vs Aleksandar Vukic

Sebastian Ofner vs Jan-Lennard Struff

Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate

Elmer Moller vs (12) Tommy Paul

(13) Ben Shelton vs Lorenzo Sonego

Hugo Gaston vs Ugo Blanchet

Benjamin Hassan vs Matteo Gigante

Tomas Martin Etcheverry vs (20) Stefanos Tsitsipas

(31) Giovanni Mpetshi perricard vs Zizou Bergs

Thiago Agustin Tirante vs Damir Dzumhur

Fabian Marozsan vs Luca Nardi

Giulio Zeppieri vs (2) Carlos Alcaraz





Marco Rossi