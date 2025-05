ATP 500 Amburgo, ATP 250 Ginevra, WTA 500 Strasburgo, WTA 250 Rabat: A Strasburgo vince Elena Rybakina. A Rabat vince l’australiana Maya Joint con il suo primo titolo WTA in carriera

Elena Rybakina è tornata finalmente al successo dopo oltre un anno di digiuno. La kazaka ha conquistato il WTA 500 di Strasburgo battendo in finale Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-1, interrompendo così un periodo senza titoli che durava dal torneo di Stoccarda 2024.

Curiosamente, è stata ancora una volta la terra battuta la superficie che ha riportato alla luce la migliore versione della tennista kazaka. Rybakina ha dovuto soffrire contro la russa Samsonova, che nel secondo set è riuscita a prolungare il match vincendo il tie-break, ma nel parziale decisivo la finalista di Wimbledon 2022 ha mostrato tutta la sua classe per chiudere i conti e tornare ad alzare un trofeo dopo mesi difficili.

Il timing di questa vittoria non poteva essere migliore per Rybakina, che arriva così al Roland Garros con rinnovata fiducia e consapevolezza dei propri mezzi. La kazaka ha centrato un doppio obiettivo: tornare a vincere un torneo di élite e ritrovare le sensazioni giuste proprio nella settimana che precede il secondo Slam della stagione, dove vorrà essere protagonista sui campi parigini.

Nel frattempo, il circuito WTA ha vissuto un momento storico con la prima nuova campionessa della stagione 2025. Sono dovuti passare quasi cinque mesi completi dall’inizio dell’anno per vedere una tennista conquistare il suo primo titolo in carriera, un dato che contrasta nettamente con il circuito maschile dove la lista dei nuovi vincitori non smette di crescere.

A rompere il ghiaccio è stata Maya Joint, la 19enne australiana che ha trionfato nel WTA 250 di Rabat. La giovane tennista oceanica ha battuto in finale la rumena Jaqueline Cristian con un netto 6-3, 6-2, in una sfida tra due giocatrici che aspiravano entrambe a inaugurare il proprio palmares a livello WTA.

Il successo di Joint sarà accompagnato da un importante balzo in classifica, con un guadagno di 25 posizioni che la porterà a sole tre lunghezze dal top-50 mondiale. Un risultato straordinario per la giovane australiana, che a soli 19 anni dimostra di avere tutte le carte in regola per diventare una protagonista del circuito femminile negli anni a venire.

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 ATP 500 Amburgo Germania





Terra battuta 🏆

ATP 500 👨

FINALI 🌦️ Previsioni meteo Amburgo 17°C min. 9°C

Centre Court – ore 12:00

Andres Molteni / Fernando Romboli vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Hamburg Andres Molteni / Fernando Romboli Andres Molteni / Fernando Romboli 4 0 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 6 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Molteni / Romboli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 A. Molteni / Romboli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Bolelli / Vavassori 40-15 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 A. Molteni / Romboli 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Molteni / Romboli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Molteni / Romboli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Molteni / Romboli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Molteni / Romboli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Molteni / Romboli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Andrey Rublev vs Flavio Cobolli (Non prima 14:30)



ATP Hamburg Andrey Rublev [3] Andrey Rublev [3] 2 4 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Rublev 0-15 df 0-30 0-40 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇨🇭 ATP 250 Geneva Svizzera





Terra battuta 🏆

ATP 250 👨

FINALI 🌤️ Previsioni meteo Geneva 19°C min. 9°C

Center Court – ore 12:30

Ariel Behar / Joran Vliegen vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Geneva Ariel Behar / Joran Vliegen Ariel Behar / Joran Vliegen 7 4 9 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 6 6 11 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 A. Behar / Vliegen 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 5-6 → 6-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz vs Novak Djokovic (Non prima 15:00)



ATP Geneva Hubert Hurkacz [6] Hubert Hurkacz [6] 7 6 6 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 5 7 7 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

🎾 🎾 🎾 🇫🇷 WTA 500 Strasburgo Francia





Terra battuta 🏆

WTA 500 👩

FINALI 🌤️ Previsioni meteo Strasburgo 19°C min. 10°C

Court Patrice Dominguez – ore 11:30

Timea Babos / Luisa Stefani vs Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez Inizio 10:30



WTA Strasbourg Timea Babos / Luisa Stefani Timea Babos / Luisa Stefani 6 6 10 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 3 7 7 Vincitore: Babos / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 7-10 1-0 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(8) Liudmila Samsonova vs (4) Elena Rybakina Non prima 14:00



WTA Strasbourg Liudmila Samsonova [8] Liudmila Samsonova [8] 1 7 1 Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 6 6 6 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇲🇦 WTA 250 Rabat Marocco





Terra battuta 🏆

WTA 250 👩

FINALE ☀️ Previsioni meteo Rabat 27°C min. 15°C

COURT CENTRAL – ore 14:00

Maya Joint VS Jaqueline Cristian