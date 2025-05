Djokovic a un passo dai cento: battuto Norrie in rimonta, domani la finale per il 100° titolo (Video)

Novak Djokovic è a un solo successo dal traguardo storico dei 100 titoli ATP. Il campione serbo ha superato in semifinale Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-7(6), 6-1 nell’ATP 250 di Ginevra, conquistando l’accesso alla finale dove domani affronterà Hubert Hurkacz per quello che potrebbe essere il centesimo trofeo della sua straordinaria carriera.

La partita è iniziata nel migliore dei modi per il 38enne di Belgrado, che ha dominato il primo parziale con un tennis di altissimo livello. In soli 30 minuti di gioco impeccabile, Djokovic ha messo a segno 13 vincenti concedendo appena due errori gratuiti e perdendo un solo punto con la prima di servizio. Una dimostrazione di forza che ha riportato alla mente i tempi migliori del serbo, quando era l’unico capace di contrastare Rafael Nadal sulla terra battuta.

Il secondo set ha però raccontato una storia diversa. Djokovic ha accusato un evidente calo fisico, iniziando a commettere più errori soprattutto dal lato del dritto, il suo punto più vulnerabile durante tutta la settimana. Norrie, esperto nell’approfittare di queste situazioni e nel generare ansia attraverso scambi prolungati, ne ha approfittato portandosi sul 5-2 con una palla per chiudere il set. Il campione serbo è riuscito a salvare quella palla set, ma il parziale è scivolato verso il tie-break. Djokovic ha sprecato una match point con un brutto passante e ha ceduto il secondo set con un errore gratuito di rovescio, lasciando intravedere quella fragilità che molti avversari potrebbero sfruttare al Roland Garros.

Il set decisivo ha però mostrato il vero Djokovic, quello che sa come vincere soffrendo. Con la motivazione extra del “titolo numero 100” e la necessità di arrivare preparato a Parigi, il serbo ha trovato una marcia in più proprio quando serviva. Norrie è apparso completamente scarico, come se strappare un set a Nole fosse stato sufficiente per lui. Djokovic ha approfittato del calo d’intensità dell’avversario, stringendo i denti e chiudendo spesso i punti a rete per accorciare gli scambi contro un Norrie ormai senza energie. Quello che poteva trasformarsi in una sconfitta amara si è rivelato un semplice passaggio verso la finale.

Domani, non prima delle 15:30, Djokovic affronterà Hurkacz per quello che potrebbe essere il 100° titolo della sua carriera, un traguardo che solo pochi nella storia del tennis sono riusciti a raggiungere. La partita di oggi ha mostrato entrambe le facce del campione serbo: il Novak devastante capace di dominare per 40 minuti con un tennis eccellente, ma anche quello più vulnerabile che apre varchi pericolosi. Una lezione importante in vista del Roland Garros, dove questi alti e bassi potrebbero costare caro contro avversari di primo livello. Ma intanto, la storia attende: tra poche ore sapremo se il “lupo” di Belgrado riuscirà ad aggiungere la centesima corona al suo leggendario palmares.

ATP Geneva Cameron Norrie Cameron Norrie 4 7 1 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 6 6 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Norrie 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 C. Norrie 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico