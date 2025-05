Colpo di scena a Roma: Zheng elimina Sabalenka, tensione con il pubblico per la numero uno (Video)

Una nuova giornata di sorprese al WTA Roma 2025. Il torneo italiano continua a regalare colpi di scena e questa volta è stata Aryna Sabalenka a farne le spese, sconfitta ai quarti di finale da una straordinaria Qinwen Zheng con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1 ora e 38 minuti di gioco.

Una situazione particolarmente frustrante per la numero uno del mondo, che nel primo e nel secondo set ha avuto alcune opportunità di break ma non è riuscita a concretizzarle. La giocatrice cinese, dal canto suo, ha offerto l’ennesima dimostrazione di essere tornata più forte che mai, esprimendo un tennis solido e aggressivo che ha messo costantemente in difficoltà la potente bielorussa.

Il match è stato caratterizzato non solo dall’alto livello di tennis ma anche da un episodio decisamente insolito che ha coinvolto Sabalenka e un tifoso sugli spalti. All’inizio del secondo set, già in difficoltà nel punteggio, la numero uno del mondo ha reagito in modo decisamente sopra le righe a un commento proveniente dal pubblico. Un tifoso le ha gridato di “giocare a tennis”, provocando una reazione immediata della bielorussa che ha risposto con un lapidario “Chiudi quella maledetta bocca”, parole che le sono costate un warning immediato da parte del giudice di sedia.

Questo episodio ha ulteriormente destabilizzato Sabalenka, che non è riuscita a ritrovare la concentrazione necessaria per invertire l’inerzia del match. Zheng ha saputo approfittare del momento di nervosismo dell’avversaria, mantenendo la calma e continuando a spingere con i suoi colpi potenti e precisi.

Did she say ''shut the f up?'' pic.twitter.com/uYG0uLLx1J — LorenaPopa ️‍♀️ (@popalorena) May 14, 2025

La vittoria della cinese rappresenta uno dei risultati più sorprendenti del torneo romano, confermando l’imprevedibilità di questa edizione degli Internazionali BNL d’Italia, dove diverse teste di serie sono già cadute nei turni precedenti.

Per Zheng si tratta di un risultato prestigioso che conferma la sua crescita costante nel circuito WTA. Dopo un periodo di difficoltà, la cinese sembra aver ritrovato il tennis brillante che l’aveva portata a scalare la classifica mondiale, dimostrando di poter competere e battere anche la giocatrice numero uno al mondo.

Ora ci sarà la sfida domani con Coco Gauff.

WTA Rome Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 4 3 0 Qinwen Zheng [8] Qinwen Zheng [8] 0 6 6 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi