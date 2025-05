WTA 125 Parigi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Parigi – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Amanda Anisimova vs Yuliia Starodubtseva

Petra Martic vs (WC) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Qualifier vs Anastasia Zakharova

Chloe Paquet vs (6) Kimberly Birrell

(3) Lulu Sun vs (WC) Julie Belgraver

Solana Sierra vs Viktorija Golubic

Aliaksandra Sasnovich vs Maria Lourdes Carle

Qualifier vs (7) Katerina Siniakova

(8) Varvara Gracheva vs Qualifier

Diane Parry vs Hailey Baptiste

Kamilla Rakhimova vs (WC) Ksenia Efremova

Mananchaya Sawangkaew vs (4) Moyuka Uchijima

(5) Sonay Kartal vs Aoi Ito

Qualifier vs Yue Yuan

Daria Saville vs Leyre Romero Gormaz

Erika Andreeva vs (2) Katie Boulter

WTA 125 Parigi – Turno Unico Qualificazione – terra

(1) Sijia Wei vs (WC) Fiona Ferro

(2) Elsa Jacquemot vs Sara Bejlek

(3) Linda Fruhvirtova vs Louisa Chirico

(4) Maddison Inglis vs (WC) Jenny Lim

Court Central – ore 10:00

(2) Elsa Jacquemot vs Sara Bejlek

(1) Sijia Wei vs Fiona Ferro

(5) Sonay Kartal vs Aoi Ito Non prima 13:00

(3) Lulu Sun vs Julie Belgraver

Petra Martic vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Non prima 16:00

Court 1 – ore 10:00

(4) Maddison Inglis vs Jenny Lim

Daria Saville vs Leyre Romero Gormaz Non prima 13:00

Aliaksandra Sasnovich vs Maria Lourdes Carle

Court 3 – ore 10:00

(3) Linda Fruhvirtova vs Louisa Chirico

Solana Sierra vs Viktorija Golubic Non prima 13:00