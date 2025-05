Challenger 100 Oeiras 5: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nelle quali

Challenger 100 Oeiras 5 – Tabellone Principale – terra

(1) Thiago Monteiro vs Mitchell Krueger

Qualifier vs Qualifier

Carlos Taberner vs (Alt) Pedro Cachin

(PR) Yibing Wu vs (5) Tristan Boyer

(4) Elmer Moller vs Qualifier

Nicolas Moreno De Alboran vs Hady Habib

(Alt) Genaro Alberto Olivieri vs Shintaro Mochizuki

Qualifier vs (7) Thiago Agustin Tirante

(8) Roman Andres Burruchaga vs James McCabe

James Trotter vs Sascha Gueymard Wayenburg

Qualifier vs (WC) Tiago Pereira

(WC) Pedro Araujo vs (3) Christopher Eubanks

(6) Felipe Meligeni Alves vs (Alt) Elias Ymer

Cristian Garin vs Juan Pablo Ficovich

Qualifier vs (WC) Gastao Elias

Henrique Rocha vs (2) Jaime Faria

Challenger 100 Oeiras 5 – Tabellone Qualificazione – terra

Alexey Vatutin [1] 🇷🇺 vs Tiago Valentim [WC] 🇵🇹

Pietro Fellin [ALT] 🇮🇹 vs Maxime Cressy [7] 🇺🇸

Daniel Merida [2] 🇪🇸 vs Diogo Coelho [WC] 🇵🇹

Guilherme Valdoleiros [WC] 🇵🇹 vs Alejo Sanchez Quilez \[10] 🇪🇸

Giulio Zeppieri [3] 🇮🇹 vs Joao Graca [ALT] 🇵🇹

Adam Heinonen [ALT] 🇫🇮 vs Eero Vasa [9] 🇫🇮

Toby Kodat [4] 🇺🇸 vs Marcelo Demoliner [ALT] 🇧🇷

Dino Molokova Ferreira [WC] 🇵🇹 vs Kenny De Schepper [12] 🇫🇷

Leandro Riedi [5] 🇨🇭 vs Luca Castagnola 🇮🇹

Sebastian Fanselow [ALT] 🇩🇪 vs Joao Domingues \[8] 🇵🇹

Ryan Nijboer [6] 🇳🇱 vs Bekkhan Atlangeriev [ALT] 🇷🇺

Francisco Rocha [ALT] 🇵🇹 vs Fares Zakaria [11] 🇫🇷

Court Central – ore 12:00

Sebastian Fanselow 🇩🇪 vs Joao Domingues 🇵🇹

Giulio Zeppieri 🇮🇹 vs Joao Graca 🇵🇹

Francisco Rocha 🇵🇹 vs Fares Zakaria 🇪🇬

Court 1 – ore 12:00

Alexey Vatutin 🇷🇺 vs Tiago Valentim 🇵🇹

Guilherme Valdoleiros 🇵🇹 vs Alejo Sanchez Quilez 🇪🇸

Dino Molokova Ferreira 🇵🇹 vs Kenny De Schepper 🇫🇷

Court 3 – ore 12:00

Pietro Fellin 🇮🇹 vs Maxime Cressy 🇺🇸

Daniel Merida 🇪🇸 vs Diogo Coelho 🇵🇹

Adam Heinonen 🇸🇪 vs Eero Vasa 🇫🇮

Court 2 – ore 12:00

Leandro Riedi 🇨🇭 vs Luca Castagnola 🇮🇹

Toby Kodat 🇺🇸 vs Marcelo Demoliner 🇧🇷

Ryan Nijboer 🇳🇱 vs Bekkhan Atlangeriev 🇷🇺