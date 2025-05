Il momento è arrivato: Sinner debutterà a Roma sabato 10 maggio

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Il mondo dello sport può segnare sul calendario la data del ritorno in campo di Jannik Sinner. Dopo essere stato lontano dal circuito per tre mesi a causa della sospensione, il tennista italiano si prepara a riabbracciare il pubblico al Masters 1000 di Roma, la location migliore possibile per il suo ritorno all’azione.

L’ultima informazione che mancava era la data esatta del suo debutto al secondo turno, che ora è ufficiale: sarà sabato 10 maggio. In quell’occasione, il numero uno del mondo sfiderà il vincitore dell’incontro tra l’argentino Mariano Navone e il giovane talento italiano Federico Cinà.

Il consiglio è di non fare troppi programmi per questo fine settimana, o almeno non pianificare nulla per sabato pomeriggio (quello dovrebbe essere il momento). Tutto il mondo del tennis ha atteso con impazienza questo momento, la settimana in cui Jannik Sinner sarebbe finalmente tornato nel circuito dopo i tre mesi di sanzione.

Il fatto che questo ritorno avvenga in casa, davanti al suo pubblico al Masters 1000 di Roma, rappresenta un valore aggiunto che i suoi connazionali stanno celebrando con grande entusiasmo. Dopo un periodo difficile, non c’è niente di meglio che ritrovarsi circondati dall’affetto del pubblico che più desidera vedere in azione il numero uno del mondo.

I tifosi stanno contando i giorni che mancano per vedere nuovamente Sinner esprimere il suo tennis sul campo rosso del Foro Italico, in quello che si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi della primavera 2025.





Francesco Paolo Villarico