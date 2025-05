Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Venerdì 02 Maggio 2025. In campo Lorenzo Musetti per un’altra finale di un Masters 1000

Manolo Santana Stadium – ore 13:30

Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger vs Veronika Kudermetova / Elise Mertens

Francisco Cerundolo vs Casper Ruud (Non prima 16:00)

Jack Draper vs Lorenzo Musetti (Non prima 20:00)

Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya vs Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko

Arantxa Sanchez Stadium – ore 13:30

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 17:00)