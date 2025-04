Musetti: “Montecarlo, una delle settimane più belle della mia vita. Sulla terra posso esprimere al meglio le mie variazioni” (Video)

Lorenzo Musetti si presenta al Mutua Madrid Open carico di conferme e certezze, dopo la straordinaria finale raggiunta al Masters 1000 di Montecarlo, la prima della sua carriera in questa categoria di tornei. Il carrarino arriva alla Caja Mágica con la concreta possibilità di entrare per la prima volta nella Top 10, riportando l’Italia ad avere due rappresentanti tra i primi dieci giocatori del mondo, un evento raro verificatosi solo per 17 settimane dal 1973 ad oggi.

“A Montecarlo ho vissuto una delle settimane più belle della mia vita, ancora più speciale perché ho condiviso tanto con la mia famiglia. Anche se non sono riuscito a vincere il titolo, non posso non riconoscere il lavoro svolto”, ha dichiarato Musetti, che nel Principato ha stabilito un record condiviso solo con Tommy Haas e Gilles Simon nei Masters 1000, vincendo quattro partite consecutive in rimonta.

Il tennista toscano è consapevole dell’importanza della mentalità mostrata durante il torneo monegasco: “L’atteggiamento è stato quello che devo avere nel resto della mia carriera. Il passo avanti bisogna farlo partendo da questo. Sono convinto che il resto della stagione potrà andare molto bene”, ha spiegato alla vigilia dell’esordio a Madrid all’ATP.

Nel torneo spagnolo, l’azzurro beneficerà di un bye al primo turno ed esordirà direttamente al secondo contro il vincente della sfida tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 51 del ranking, e il serbo Hamad Medjedovic, numero 61 (suo best ranking), che quest’anno a Marsiglia ha centrato la seconda finale ATP dopo aver sorpreso Daniil Medvedev, ottenendo la sua prima vittoria contro un Top 10.

Musetti si sente particolarmente a suo agio sulla terra battuta, superficie che esalta le sue qualità tecniche: “Sono cresciuto sulla terra, probabilmente è la superficie su cui ho giocato di più. Le variazioni che posso esprimere funzionano al meglio: posso dire che sia la mia superficie preferita.”

Con la fiducia acquisita a Montecarlo e le caratteristiche del suo gioco perfettamente adatte alla terra rossa, il tennista italiano si presenta come uno dei protagonisti più attesi del torneo madrileno, pronto a confermare la sua crescita e a raggiungere l’obiettivo della prima top 10 in carriera.





Marco Rossi