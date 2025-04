Da Chiasso: Il resoconto di giornata. Lisa Pigato conquista il Main Draw

Sugli spalti del Tennis Club Chiasso il pubblico ha accolto con stupore il ritorno in campo di Stefanie Vögele. La trentacinquenne di Leuggern, ex numero 42 del WTA, ha fatto il suo ritorno in campo a quasi tre anni dallo stop per maternità. La scelta è ricaduta sull’Axion Open, dove al primo turno se l’è vista contro la connazionale Céline Naef, alla quale si è arresa per 6-0 6-4. La prestazione di Vögele è stata un crescendo, cosa che le ha permesso di non sfigurare contro la dicianonovenne di Feusisberg, già in forza al gruppo di Billie Jean King Cup. Nel match successivo è arrivato il successo della prima testa di serie Leolia Jeanjean, che sul Centrale ha superato con il punteggio di 6-3 6-1 la svizzera Ylena In-Albon. Nella giornata odierna si sono anche concluse le qualificazioni del torneo ITF W75 con $60.000 di montepremi e ospitalità. Sugli scudi l’azzurra Lisa Pigato, capace di staccare il pass per il main draw con il convincente 6-0 6-1 ai danni dell’australiana Tina Nadine Smith. Domani ad attenderla al primo turno ci sarà l’austriaca Julia Grabher. La ventottenne di Dornbirn è numero 238 del mondo, ma solo due anni fa toccava il best ranking di numero 54. Quest’oggi anche l’atteso esordio della quindicenne Ksenia Efremova contro la quarta testa di serie Kathinka von Deichmann. Sul Centrale sarà impegnata anche la ticinese Susan Bandecchi, opposta alla tedesca Tamara Korpatsch. L’ingresso sulle tribune sarà gratuito per tutta la settimana

Bentornata Vögele – “All’inizio ero molto tesa, ho avuto quasi la sensazione di essere arrugginita. Tornare in campo dopo oltre due anni di stop era un’incognita, ma sono felice di come ho affrontato il secondo set – le prime parole di Stefanie Vögele, tornata alle gare a quasi tre anni dall’ultimo match disputato -. Alla fine la partita è il migliore degli allenamenti, quindi ogni punto che ho giocato è stato importante”. È stato un rientro a testa alta quello di Stefanie Vögele, che nel primo turno dell’Axion Open si è arresa alla connazionale Céline Naef per 6-0 6-4. L’ex numero 42 del mondo ha avuto bisogno di una quarantena di minuti per trovare il giusto ritmo, poi è stata in grado di creare qualche grattacapo alla giovane Naef, che prima di chiudere le danze ha fallito 4 match point e rischiato una situazione di 5-5. Vögele è rientrata ovviamente senza classifica, ma può iscriversi ai tornei con un ranking protetto di 220 del mondo, cosa che le permette di puntare alle qualificazioni del Roland Garros: “A marzo 2023 è nata mia figlia e in quel momento ho chiesto il ranking protetto, nell’evenienza di un rientro in campo. Voglio giocare le qualificazioni del Roland Garros e ovviamente è fondamentale mettere un po’ di partite sulle gambe. Ancora non so quali saranno i prossimi tornei”. Accompagnata dal fidanzato e dai genitori, Stefanie ha parlato delle sfide che sta affrontando da neomamma: “L’organizzazione con una figlia è la sfida più grande. Questa settimana l’aiuto del mio compagno e di mia mamma sta rendendo tutto più semplice. Senza di loro dovrò abituarmi a girare con molte più valigie”. La diciannovenne Naef invece domani potrà fare da spettatrice in singolare e al secondo round se la vedrà contro una tra la wild card di casa Jenny Duerst e la qualificata francese Alice Rame.