Musetti: “Questa settimana è stata una montagna russa di emozioni” (Audio conferenza stampa e video partita)

Lorenzo Musetti ha conquistato la finale del Masters 1000 di Monte Carlo battendo Alex De Minaur in un’altra battaglia in tre set, con il punteggio di 1/6, 6/4, 7/6. L’italiano, durante la conferenza stampa, ha analizzato la sua prestazione e le emozioni di questa settimana straordinaria.

Interrogato su cosa abbia fatto la differenza nei momenti chiave del match, in particolare nel tie-break decisivo, Musetti ha spiegato: “Dopo quasi tre ore di match, ci sono stati degli errori diretti, anche se, sapete, dopo 20 colpi, può essere difficile parlare di errore diretto. Certo, è lui che ha sbagliato un po’ di più nel tie-break, ma non è stato solo questo. La chiave del match era, come sempre questa settimana, che non ho iniziato bene la partita. Non riuscivo a trovare il ritmo. Non riuscivo a ritrovare le buone sensazioni che ho avuto alla fine. Quindi la cosa più importante è che ho fatto alcuni aggiustamenti, che sono rimasto sempre presente, con il giusto atteggiamento, lì stava la chiave.”

Quando gli è stato chiesto cosa significhi per lui essere in finale di un torneo così importante, con la possibilità di entrare nella Top 10 in caso di vittoria, il tennista carrarino ha risposto con emozione: “Significa così tante cose. Onestamente, è inaspettato. Se ripenso all’inizio della settimana, sognavo ovviamente di essere in finale e di avere la possibilità di giocare per la Top 10, per il titolo, per molte cose. Ma oggi voglio solo godermi il momento e poi, domani, pensare alla partita, alla tattica e a tutte le emozioni di cui ho bisogno per essere pronto ad affrontare la finale.”

Musetti ha descritto la sua settimana a Monte Carlo come “una montagna russa di emozioni, di cose sorprendenti”, ricordando come avrebbe potuto perdere già al primo turno contro Bu, oppure contro Lehecka o Tsitsipas. “L’unico match che è stato davvero chiaro a livello di punteggio è stato quello con Matteo. Ma questa settimana, ho sempre sentito il bisogno di correre di più, di cercare di recuperare sull’avversario. Spero che domani sarà, non voglio dire più facile, ma con un inizio migliore. Comunque sarò lì a lottare anche se dovessi perdere il primo set come ho fatto più volte questa settimana.”

Guardando alla finale contro Carlos Alcaraz, che Musetti ha già battuto nella finale di Amburgo nel 2022, l’italiano ha commentato: “Direi che è passato molto tempo, tre anni. Ovviamente siamo entrambi cambiati molto. Quello che posso dire è che è stata una partita davvero epica, con molti alti e bassi. Ero in vantaggio, poi ho perso il secondo set con molti match point, poi sono tornato. Quindi la chiave di quel match era sicuramente dal lato mentale, e io c’ero. Spero quindi di fare lo stesso domani.”

La finale di Monte Carlo rappresenta un’opportunità storica per Musetti, che in caso di vittoria entrerebbe per la prima volta nella sua carriera nella Top 10 mondiale, raggiungendo la settima posizione nel ranking ATP.





Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani