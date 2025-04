ATP 500 Barcellona: Il Tabellone Principale. Lorenzo Musetti è in tabellone. Ci sono anche Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz

ATP 500 Barcellona – Tabellone Principale – terra

(1) Carlos Alcaraz vs Qualifier

Tomas Machac vs Frances Tiafoe

Roberto Carballes Baena vs Jordan Thompson

Tomas Martin Etcheverry vs (5) Alex de Minaur

(3) Stefanos Tsitsipas vs (PR) Reilly Opelka

Matteo Arnaldi vs Sebastian Korda

Pedro Martinez vs Brandon Nakashima

(WC) Pablo Carreno Busta vs (7) Arthur Fils

(8) Lorenzo Musetti vs Jaume Munar

Karen Khachanov vs Qualifier

(WC) Stan Wawrinka vs Alejandro Davidovich Fokina

Qualifier vs (4) Andrey Rublev

(6) Holger Rune vs (WC) Albert Ramos-Vinolas

Sebastian Baez vs Qualifier

Qualifier vs Giovanni Mpetshi Perricard

Qualifier vs (2) Casper Ruud