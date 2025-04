Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo dei Quarti di Finale. Lorenzo Musetti ultimo incontro sul Centrale

Court Rainier III – ore 11:00

Alejandro Davidovich Fokina vs Alexei Popyrin

Arthur Fils vs Carlos Alcaraz

Grigor Dimitrov vs Alex de Minaur

Lorenzo Musetti vs Stefanos Tsitsipas

Court Des Princes – ore 11:00

Romain Arneodo / Manuel Guinard vs Rohan Bopanna / Ben Shelton

Rafael Matos / Joran Vliegen vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Alex de Minaur / Jan-Lennard Struff (Non prima 15:30)