Il sorriso ritrovato di Alcaraz a Monte Carlo: Altmaier battuto in due set (Video della partita e del grande scambio)

La terra battuta sta esercitando un effetto rigenerante su Carlos Alcaraz, che torna a esprimersi ai suoi livelli migliori proprio quando il circuito approda sulla superficie a lui più congeniale. Dopo aver superato un difficile esordio contro Cerúndolo, lo spagnolo ha confermato la sua crescita negli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, liquidando il tedesco Daniel Altmaier con un perentorio 6-3, 6-1 che non lascia spazio a interpretazioni.

La metamorfosi del murciano è evidente: il volto teso e le espressioni contrariate viste durante la trasferta americana hanno lasciato il posto a sorrisi e pugni alzati al cielo, segno di una ritrovata fiducia nei propri colpi. “Carlitos è tornato”, sembrano suggerire i suoi gesti mentre vola ai quarti di finale dove lo attende un altro giovane talento in ascesa, il francese Arthur Fils.

L’incontro contro Altmaier, numero 68 del ranking ma specialista della terra battuta, rappresentava un test significativo per valutare lo stato di forma del numero 3 del mondo. Il tedesco, con il suo gioco caratterizzato da un diritto carico di topspin e un elegante rovescio a una mano, ha provato a mettere in difficoltà lo spagnolo alternando traiettorie alte e pesanti a improvvise accelerazioni.

Nei primi game, la strategia di Altmaier ha anche dato i suoi frutti, costringendo Alcaraz a salvare alcune pericolose palle break. Tuttavia, la differenza di categoria si è manifestata progressivamente, con il murciano che ha iniziato a decifrare il tennis del tedesco, prendendo il controllo degli scambi con la sua abituale combinazione di potenza e tocco. Il break nel quinto game ha segnato l’inizio di un dominio interrotto solo brevemente da un calo di concentrazione che ha permesso al tedesco di rientrare temporaneamente in partita piazzando il controbreak nel sesto gioco.

Il momento chiave è arrivato alla fine del primo set, quando Alcaraz ha chiuso il parziale con un diritto fulminante sulla riga accompagnato da un’esultanza che sembrava liberarlo da settimane di tensione. Il 6-3 ha rappresentato più di un semplice set vinto: era la conferma che il tennis del campione spagnolo stava finalmente tornando a fluire naturalmente.

Nel secondo set Alcaraz ha mostrato anche quella resistenza che caratterizza i grandi campioni. Partito subito sotto 0-40 nel primo game, ha rimontato con una serie di colpi di straordinaria qualità, dimostrando una sicurezza nei propri mezzi che in altri momenti della stagione era sembrata smarrita. Questa dimostrazione di forza ha avuto un effetto devastante sul morale di Altmaier, che nonostante la continua lotta, ha visto progressivamente sgretolarsi le sue certezze.

Il finale è stato un monologo dello spagnolo che, sostenuto dal pubblico del Campo Centrale di Monte-Carlo, ha chiuso l’incontro con un eloquente 6-1, mostrando lampi del tennis spettacolare che lo ha portato in vetta al ranking mondiale. Colpi vincenti da tutte le posizioni, difese impossibili trasformate in attacchi letali e quella capacità unica di mescolare potenza e finezza hanno ricordato a tutti perché Alcaraz sia considerato uno dei talenti generazionali di questo sport.

I quarti di finale contro Arthur Fils rappresenteranno un nuovo, interessante esame per misurare il ritorno ai vertici del tennis del giovane campione spagnolo, ma le sensazioni dopo questa vittoria sono estremamente positive. Il sorriso è tornato, forse, sul volto di Alcaraz.

ATP Monte-Carlo Daniel Altmaier Daniel Altmaier 3 1 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 6 6 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-3 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





