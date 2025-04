Il ruggito di Musetti! Rimonta Lehecka e vola agli ottavi al Masters 1000 Monte Carlo, sarà derby con Berrettini

Prestazione imperiale di Lorenzo Musetti che batte in tre set 1-6 7-5 6-2, il ceco Jiri Lehecka 28 del ranking, e prenota la sfida al terzo turno contro Matteo Berrettini. Una partenza lenta per Lorenzo che subisce il gioco del ceco che serviva sempre oltre i 200 km/h e non sbagliava niente. Un 6-1 veloce, trentadue minuti che lasciavano presagire una vera lezione di tennis. Un Lehecka ingiocabile, una palla velocissima, diritto di piombo, risposta anticipata, Musetti era in difficoltà subito all’uscita dal servizio, non riusciva a far partire lo scambio, e remava senza soluzione. La soluzione comunque era possibile: non dare ritmo a Lehecka, servire non troppo forte non dare palle su cui il ceco potesse appoggiarsi. La svolta sul 3-4 del secondo set. Musetti si trova fronteggiare un palla break dal sapore di un match point. Due dritti vincenti e la partita cambia. Lehecka perde lucidità e ripensa all’occasione mancata. Tiene grazie al servizio, ma ormai Lorenzo in fiducia comanda il gioco. Le variazioni del toscano specialmente la rasoiata in back fanno impazzire Lehecka. Lorenzo chiude la seconda frazione per sette giochi a cinque con un parziale incredibile di 12 punti a 0 sotto 5-4, a due punti dalla sconfitta. La partita ha preso ormai la strada dell’Italia. Musetti alza il ritmo sia con il dritto che con il rovescio. Palle più lavorate che impediscono a Lehecka di appoggiarsi e sfruttare la velocità del colpi. Ormai provato fisicamente Lehecka non tiene più di cinque scambi, mentre Lorenzo corre come se la partita fosse appena iniziata.. Il doppio break è il colpo finale. Musetti al terzo turno per il derby con Berrettini.

La cronaca

1.Set

Sorteggio vinto da Lehecka che sceglie di rispondere. Si apre il campo con il rovescio Lorenzo 15-0. Dritto fuori 15 pari. A rete Musetti 30-15. Scambio di fuoco, Musetti costringe il ceco all’errore 1-0.

Lehecka prima a 206 km/h, 15-0. Bis repetia a 209 km/h, trenta a zero. Lehecka oltre i limiti di velocità 212 km/h, ma Musetti più preciso da fondo 40-30. Prima a 221 km/h e gioco Lehecka 1-1.

Musetti sbaglia il back 0-15. Seconda sulla riga, il ceco risponde in rete 15 pari. Anche Lorenzo passa i duecento all’ora 30-15. Mette fuori il dritto Lehecka 40-15. Tenera la seconda dell’azzurro, il ceco comanda lo scambio 40-30. Ancora in ritardo Musetti. Parità. Serve troppo piano Musetti che si torva subito in difficoltà nello scambio. Palla break Lehecka. La palla corta di Lorenzo finisce in corridoio. Break 1-2.

Serve Lehecka Ace 15-0. Nastro fortunato per il 28 del mondo 30-0. Niente da fare sulla prima di Lehecka (218) 40-0. Dritto in rete del ceco 40-15. Altra prima gioco per il ceco, break confermato 3-1.

Prima di Musetti a 172 km/h e subito a rincorrere la risposta di Lehecka 0-15. A rete il ceco che sta dominando la partita 0-30. Musetti è pressato all’uscita dal servizio. Rovescio in rete 0-40. Tre palle per il doppio break. Annullata la prima. Palla corta di Lehecka doppio break 1-4.

Scambio delizioso, ma Musetti non chiude a rete 15-0. Palla corta in rete del ceco 15 pari. Risposta vincente del toscano 15-30. Musetti legge la prima di Lehecka (219km/h), due palle break. Errore sotto rete, se ne va la prima. Serve and volley di Lehecka. Parità. Seconda potente del ceco, che conferma il doppio break 5-1.

Lehecka attacca a rete 0-15. Fuori misura Musetti 0-30. Palla corta vincente 15-30. Il servizio di Musetti è troppo lento, e la risposta di Lehecka profonda. Rovescio in rete e due set-point per il ceco. Altro rovescio in rete, terzo break. Primo set Lehecka 6-1 in trentadue minuti.

2. set

Lehecka al servizio, ma la musica non cambia, due prime di cui una a 226 km/h 30-0. Doppio fallo 15-30. Finalmente Lorenzo vince uno scambio da fondo 30 pari. Rovescio lungolinea vincente 30-40. Palla break. Prima a 216, annullata. Ancora una prima a 219 e smorzata vincente. Scambio difficile, Lehecka chiude con il dritto 1-0.

Serve Musetti. Bene con il dritto 15-0. Serve piano (167) Lorenzo e Lehecka risponde in rete 30-0. Deliziosa palla corta 40-0. Recupero incredibile di Lehecka 40-15. Back fuori 40-30. Risposta fuori 1-1.

Lehecka inizia con una prima a 217 seguita da un doppio fallo 15 pari. Rovescio in rete del 16 del mondo 30-15. Splendida demi-volée di Matteo 30 pari. Spettacolare recupero di Musetti30-40, palla break per l’italiano. Fiori la risposta su una seconda non impossibile. Parità. Bene da fondo Lorenzo. Palla break. Rimedia con la palla corta Lehecka. Parità. Ancora prima sopra i duecento. Vantaggio Lehecka. Tre righe del ceco 2-1.

Inizia bene Musetti, nonostante una seconda a 156 km/h. 30-0. Bene da fondo il toscano 40-0. Sbaglia sotto rete Lorenzo 40-15. Arriva anche per Musetti una prima consistente (212) , score in parità 2-2.

Lehecka, meno preciso, nonostante il servizio 0-15. Passante in corsa di Musetti, tutto lo stadio in piedi 0-30. Indietro nello scambio, dritto fuori 15-30. Prima a 213, Lehecka rimedia 30 pari. Doppio fallo. Palla break. Ancora doppio fallo. Break 2-3.

Musetti al servizio per confermare il break. Inizia male Lorenzo 0-30. Bella volée di Lorenzo 15-30. Ancora avanti il toscano 30 pari. Si sbilancia sul dritto. Palla break. Ancora un dritto fuori. Break 3-3.

Bene da fondo Musetti 0-15. Ace 15 pari. Inizia a sentire la palla il toscano 15-30. Prima vincente (208) per Lehecka 30 pari. Fallo di piede doppio fallo. Palla break. Servizio a 222 e facile chiusura a rete. Parità. Volèe fuori del ceco. Palla break. Prima a 205 e smash vincente. Parità. Passante fuori di Lehecka. Palla break. Seconda a 186 e demi-volée vincente anche il ceco da spettacolo. Parità. Ancora una prima pesante (211) e smash. Vantaggio Lehecka che chiude con il dritto 4-3.

Scambio velocissimo, Lehecka fa il punto in contropiede 0-15. Sbaglia il ceco 15 pari. Finezza a rete di Musetti 30 pari. Brutto rovescio in rete di Lorenzo. Palla break quasi un match point. Dritto vincente di Lorenzo. Parità. Bene con il dritto, vantaggio Musetti. Errore del ceco 4-4.

Lehecka sbaglia il dritto 0-15. Servizio a 204, risposta fuori 15 pari. Altra prima a 210, il ceco avanti 30-15. Tiene da fondo Lorenzo, 30 pari. Bomba di Lehecka (220). Dritto in rete. Parità. Ancora due prime da autovelox (213 e 220) il ceco avanti 5-4.

Musetti serve per restare nel match. Indietro con il corpo sul dritto 0-15. Cerca il punto a rete Musetti, Lehecka lo trapassa 0-30. Prima a 207 per Lorenzo 15-30. Si difende bene Musetti 30 pari. Buona seconda 40-30. Ace a 201 km/h. Gioco Lorenzo 5-5.

Palleggia in back Musetti, Lehecka va in confusione 0-15. Palla corta e volèe vincente 0-30. Risposta vincente 0-40. Tre palle break consecutive. Falso rimbalzo, Lehecka liscia la palla. Break 5-6.

Musetti serve per il set. Dritto vincente 15-0. Sfonda con il dritto il carrarese 30-0. Rovescio incrociato vincente 40-0. Tre set-point. Ace. Secondo set Musetti 7-5.

3.set

Serve Lehecka, subito oltre i 200 km/h 15-0. Prima a 212, il ceco avanti 30-0. Si prosegue allo stesso ritmo (201) 40-0. Musetti fa suo lo scambio da fondo 40-15. Il ceco ha accorciato la lunghezza dei colpi da fondo 40-30. Volée in rete 40 pari. Prima (222) e smash, Lehecka rimedia 1-0.

Musetti alla battuta 15-0. Seconda debole 15 pari. Bene Lorenzo con la seconda in slice 30-15. Attacca l’azzurro 40-15. Servizio e dritto 1-1.

Al servizio Lehecka. Solita prima (205) e 15-0. Rovescio vincente 30-0. Doppio fallo 30-15. Ancora doppio fallo 30 pari. Prima a 221, risponde Musetti che recupera e gioca un vincente. Palla break. Esce di un millimetro l’incrociato di Musetti. Parità. Disegna il campo Lehecka. Musetti comanda lo scambio da fondo. Parità. Favoloso Musetti, smuove il ceco e chiude con lo smash. Palla break. Prima a 222, ma volée fuori. Break. 1-2.

Musetti per confermare il break. Rovescio vincente 15-0. Fuori misura Lehecka 30-0. Ace 40-0. Dritto vincente. Break confermato 3-1.

Prima di Lehecka (205) e demi-volée 15-0. Tenta un’improbabile smorzata Musetti 15 pari. Rovescio in rete 15-30. Risponde lungo Lorenzo 30 pari. Rovescio fuori del ceco. Palla break. Prima vincente parità. Dritto in rete. Palla break. Serve (207) and volley. Parità. Prima vincente Lehecka si salva 2-3.

Musetti per prendere il largo. Sbaglia Lehecka 15-0. Comanda lo scambio Lorenzo 30-0. Rovescio fuori 15-30. Fuori misura il dritto del ceco 40-15. Lehecka non regge più di quattro scambi 4-2.

Alla battuta Lehecka che nonostante una prima a 205 non tiene lo scambio 0-15. Risposta vincente di Musetti 0-30. Non ce la fa il ceco 0-40 tre palle break consecutive. Sbaglia Musetti 15-40. Smorzata e contro smorzata Lehecka ha la meglio 30-40. Forza Musetti, rovescio out. Parità. Bene a rete Lehecka. Prima a 216, ma dritto fuori. Parità. Tre smash per chiudere il punto. Palla break. Doppio fallo. Musetti avanti di due break 2-5.

Musetti per chiudere la partita. Lehecka non tiene il palleggio 15-0. Risposta fuori 30-0. Ancora risposta in rete 40-0. Tre match-point. Dritto in rete 6-2. Gioco partita incontro Musetti.

Dal nostro inviato a Monte Carlo, Enrico Milani

Jiri Lehecka vs Lorenzo Musetti



