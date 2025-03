L’anomalia chiamata Jannik Sinner: primo nella Race ATP 2025 con un solo torneo giocato dopo tre mesi di stagione

Chi avrebbe mai detto a Jannik Sinner, quando ha accettato la sospensione di tre mesi dall’Agenzia Mondiale Antidoping, che a poco più di un mese dal suo ritorno, non solo avrebbe ceduto pochissimi punti ai suoi rivali, ma sarebbe rimasto anche in testa alla Race (la classifica che conta i punti per anno solare e valida per le ATP Finals di fine anno).

In altre parole, l’italiano è il giocatore che ha ottenuto più punti in questa stagione (2000) avendo partecipato solamente agli Australian Open. Nessun altro tennista è riuscito ad accumulare un bottino maggiore, nonostante abbiano giocato il tour del Medio Oriente o quello sudamericano, oltre ai due Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Un dato interessante che evidenzia due aspetti chiari: l’instabilità del circuito maschile e la straordinaria costanza che mostra l’attuale numero uno del mondo quando è in campo.

Questa situazione paradossale dimostra quanto sia stato dominante Sinner nella prima parte dell’anno, riuscendo a conquistare il suo terzo titolo del Grande Slam a Melbourne. L’assenza forzata dai campi non ha permesso ai suoi avversari di colmare il divario, evidenziando una mancanza di continuità da parte degli altri top player.

Sinner si prepara al rientro mantenendo una posizione di forza che pochi avrebbero potuto prevedere al momento della sospensione. Quando tornerà in campo, avrà la possibilità di consolidare ulteriormente il suo vantaggio, partendo da una base già impressionante considerando il limitato numero di tornei disputati.

Race ATP 2025 LIVE

1. Jannik Sinner 🇮🇹 23 (2000)

2. Alexander Zverev 🇩🇪 27 (1665)

3. Jack Draper 🇬🇧 23 (1540)

4. Carlos Alcaraz 🇪🇸 21 (1410)

5. Félix Auger-Aliassime 🇨🇦 24 (1195)

6. Ben Shelton 🇺🇸 22 (1110)

7. Alex de Minaur 🇦🇺 26 (1085)

8. Novak Djoković 🇷🇸 37 (1060)

9. Holger Rune 🇩🇰 21 (960)

10. Tommy Paul 🇺🇸 27 (900)

11. Tomáš Macháč 🇨🇿 24 (895)

12. Denis Shapovalov 🇨🇦 25 (875)

13. Francisco Cerúndolo 🇦🇷 26 (865)

14. Daniil Medvedev 🇷🇺 29 (810)

15. Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 25 (810)

16. Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 26 (805)

17. Taylor Fritz 🇺🇸 27 (795)

18. Sebastián Báez 🇦🇷 24 (755)

19. Joao Fonseca 🇧🇷 18 (732)

20. Andrey Rublev 🇷🇺 27 (730)

21. Jiří Lehečka 🇨🇿 23 (720)

22. Alexandre Müller 🇫🇷 28 (680)

23. Gaël Monfils 🇫🇷 38 (625)

24. Casper Ruud 🇳🇴 26 (625)

25. Grigor Dimitrov 🇧🇬 33 (610)

26. Arthur Fils 🇫🇷 20 (600)

27. Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 25 (597)

28. Ugo Humbert 🇫🇷 26 (585)

29. Tallon Griekspoor 🇳🇱 28 (560)

30. Lorenzo Sonego 🇮🇹 29 (540)

31. Miomir Kecmanović 🇷🇸 25 (540)

32. Jakub Menšík 🇨🇿 19 (530)

33. Aleksandar Kovačević 🇺🇸 26 (515)

34. Matteo Berrettini 🇮🇹 28 (500)

35. Zizou Bergs 🇧🇪 25 (493)

36. Alex Michelsen 🇺🇸 20 (485)

37. Brandon Nakashima 🇺🇸 23 (485)

38. Nuno Borges 🇵🇹 28 (440)

39. Sebastian Korda 🇺🇸 24 (425)

40. Jaume Munar 🇪🇸 27 (420)

41. Marcos Giron 🇺🇸 31 (410)

42. Reilly Opelka 🇺🇸 27 (403)

43. Learner Tien 🇺🇸 19 (400)

44. Luca Nardi 🇮🇹 21 (400)

45. Damir Džumhur 🇧🇦 32 (394)

46. Laslo Djere 🇷🇸 29 (387)

47. Hubert Hurkacz 🇵🇱 28 (365)

48. Francisco Comesaña 🇦🇷 24 (363)

49. Brandon Holt 🇺🇸 26 (363)

50. Quentin Halys 🇫🇷 28 (360)

51. Lorenzo Musetti 🇮🇹 23 (350)





Francesco Paolo Villarico