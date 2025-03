Masters 1000 Indian Wells: Nardi cede nettamente a Norrie, Cobolli influenzato perde da Smith

Due sconfitte per gli italiani impegnati nella notte al Masters 1000 di Indian Wells. Luca Nardi cede di schianto all’esperienza di Cameron Norrie, portando a casa solo tre game, mentre Flavio Cobolli non è riuscito a recuperare da uno stato influenzale dei giorni scorsi subendo la rimonta di Colton Smith, tennista molto attivo in campo.

Una giornata “no” per Nardi, battuto con un secco 6-0 6-3 da Cameron Norrie, ex top 10 ora sceso in classifica dietro all’azzurro ma ancora capace di trovare ottimo tennis nella giornata giusta. Non è stata davvero giornata per Luca che ha subito gli attacchi e schemi più aggressivi del britannico per i 62 minuti del match, uscendo dal campo non solo nettamente battuto ma senza una vera reazione fisica o emotiva per provare ad invertire la rotta di una partita difficile.

Nardi subisce nel primo set un “cappotto” in soli 27 minuti, vincendo la miseria di 13 punti. Un assolo di Norrie, con Nardi capace di una minima resistenza solo sul 4-0 quando, sfruttando anche un doppio fallo del rivale, è riuscito ad arrivare a palla break, senza sfruttarla.

Nel secondo set Nardi vince finalmente un game dopo averne persi 7 di fila, un turno di servizio tenuto a 15, quindi servendo sotto 2-1 salva una palla break. C’è la speranza che possa iniziare finalmente una vera partita, Luca regge nei suoi game ma senza riuscire ad incidere in risposta, piuttosto passivo e in balia del rivale. Servendo sotto 4-3, Nardi gioca un brutto game e lo perde a zero, è il break che decide il set, chiuso da Norrie per 6-3. Una pesa te battuta d’arresto, un po’ inattesa viste le buone prestazioni del pesarese nelle scorse settimane.

ATP Indian Wells Cameron Norrie Cameron Norrie 6 6 Luca Nardi Luca Nardi 0 3 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Norrie 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 C. Norrie 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 L. Nardi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Norrie 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

Statistica Norrie 🇬🇧 Nardi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 310 183 Ace 6 1 Doppi falli 1 2 Prima di servizio 26/43 (60%) 23/48 (48%) Punti vinti sulla prima 23/26 (88%) 14/23 (61%) Punti vinti sulla seconda 10/17 (59%) 8/25 (32%) Palle break salvate 1/1 (100%) 6/10 (60%) Giochi di servizio giocati 8 7 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 204 53 Punti vinti sulla prima di servizio 9/23 (39%) 3/26 (12%) Punti vinti sulla seconda di servizio 17/25 (68%) 7/17 (41%) Palle break convertite 4/10 (40%) 0/1 (0%) Giochi di risposta giocati 7 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/7 (86%) 5/9 (56%) Vincenti 21 11 Errori non forzati 14 22 Punti vinti al servizio 33/43 (77%) 22/48 (46%) Punti vinti in risposta 26/48 (54%) 10/43 (23%) Totale punti vinti 59/91 (65%) 32/91 (35%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 203 km/h (126 mph) 208 km/h (129 mph) Velocità media prima 189 km/h (117 mph) 200 km/h (124 mph) Velocità media seconda 150 km/h (93 mph) 161 km/h (100 mph)

Esce di scena all’esordio in California anche Flavio Cobolli, battuto in rimonta da Calton Smith, 22enne ancora poco conosciuto poiché attivo a livello universitario in Arizona. Entrato nel main draw passando per le qualificazioni, lo statunitense supera l’azzurro per 3-6 6-2 6-2, anche grazie a non perfette condizioni fisiche di Flavio, debilitato nei giorni scorsi da un’influenza che lo ha privato di energia, e sappiamo quanto invece il suo tennis abbia bisogno di forza ed esplosività. Smith si mostrato in campo molto più attivo e dinamico, il classico “buon” giocatore capace di fare il punto con intensità e copertura degli spazi, su campi e condizioni che conosce alla perfezione. Si sapeva che Smith poteva essere un avversario più duro rispetto alla sua poca fama, avendo vinto da poco un Challenger a Cleveland, ma la prestazione di Cobolli resta negativa e acuisce un 2025 da incubo nel quale non ha ancora vinto un match in un torneo ATP eccetto i primi due primissimi incontri in United Cup.

Cobolli era partito discretamente bene, trovando un immediato contro break (2-2) e quindi spingendo forte in risposta, tanto da scappare avanti con un secondo break sul 4-3 e quindi solido nel chiudere il set per 6-3 a proprio favore. La partita sembrava indirizzata dalla parte di Flavio, ma invece purtroppo dall’avvio del secondo set le sue energie e spinta calano nettamente e l’americano è bravo a farsi trovare pronto, attaccare appena possibile e venire a rete, mascherando i limiti di un servizio non temibile ad alto livello.

Nel terzo game del secondo set Cobolli ha le chance per scappare avanti ma in qualche modo Smith recupera da 0-40 (anche con un ace e con l’italiano qua non così incisivo). Non sfruttate le occasioni, si spegne lentamente la luce nel gioco di Cobolli, che infatti sbaglia troppo e subisce nel quarto game, cedendo il servizio per il 3-1 Smith, anche per colpa di un nastro sfortunato. Sospinto dal pubblico, tutto per lui, Colton vola sul campo mentre Cobolli è in difficoltà in ogni turno di battuta. Flavio salva una palla break sul 4-1, ma sul 5-2 scivola sotto 15-40 e subisce un altro break che chiude il parziale 6-2 per Smith.

Cobolli lotta nel terzo set, ma le sue condizioni appaiono sempre più precarie (con ripetuti colpi di tosse). C’è bagarre in ogni game, praticamente chance di break continue, tanto che Smith ne salva due in apertura e strappa il break a Cobolli, per il 2-0. Flavio reagisce e trova il contro break, ma la partita avanza a strappi continui, con tanti errori e la determinazione di Smith nell’attaccare a più non posso, nonostante quale errore di troppo. L’impeto porta l’americano a strappare l’allungo decisivo sul 4-2, anche grazie a due doppi falli dell’azzurro. È lo strappo decisivo, Cobolli con un altro break perde il terzo set, e il match, per 6-2. Una partita anche sfortunata, che non riesce ad invertire un 2025 davvero negativo.

ATP Indian Wells Colton Smith Colton Smith 3 6 6 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 2 2 Vincitore: Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Smith 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 3-2 → 4-2 C. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 C. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-2 → 6-2 C. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 C. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Smith 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Smith 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-3 → 3-4 C. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Smith 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1