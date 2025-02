Rublev si conferma re di Doha: Draper ko in tre set (Video)

Andrey Rublev conquista il secondo titolo in carriera all’ATP 500 di Doha, superando Jack Draper con il punteggio di 7-5 5-7 6-1 in due ore e un minuto di gioco. Per il russo, già vincitore del torneo nel 2020 quando era ancora un ATP 250, si tratta del diciassettesimo titolo in carriera e il primo dal trionfo al Masters 1000 di Madrid dello scorso maggio.

“È una sensazione incredibile”, ha dichiarato Rublev. “È il primo torneo che vinco due volte. Eravamo entrambi molto stanchi dopo due match al terzo set finiti tardi, ma siamo riusciti comunque a mantenere un buon livello. Quando ho perso il secondo set, ho lasciato andare la frustrazione e ho iniziato a giocare più liberamente.”

La chiave del successo è stata la gestione mentale: “Ho giocato a un buon livello. In alcuni momenti sono stato davvero bravo mentalmente e non ho lasciato che la frustrazione prendesse il sopravvento. Appena mi frustravo, riuscivo a resettare e giocare con la stessa intensità. Questa è la cosa più importante.”

Il match è stato caratterizzato da diverse fasi. Rublev ha dominato con il servizio nel primo set, vincendo il 94% dei punti con la prima (17/18). Draper, nonostante un approccio più aggressivo del solito, ha faticato a contenere la potenza del russo, cedendo il servizio nel momento decisivo con un doppio fallo che ha concesso tre set point consecutivi all’avversario.

Il britannico, reduce da due rimonte consecutive per arrivare in finale, ha mostrato ancora una volta il suo carattere nel secondo set. Ha salvato due palle break e ha migliorato drasticamente la qualità della risposta riuscendo a strappare per la prima volta il servizio a Rublev e forzando il terzo set.

Nel parziale decisivo, però, il russo ha ripreso il controllo totale del match, brekkando subito Draper con un vincente di rovescio in risposta e volando verso il 6-1 finale che gli è valso il quarto successo in altrettanti confronti diretti con il britannico.

Per il russo si tratta del sesto titolo ATP 500 in carriera, categoria dove dal 2023 ha conquistato 31 vittorie, terzo migliore risultato dopo de Minaur (35) e Sinner (32). Un palmares che include i successi a Amburgo, San Pietroburgo e Vienna nel 2020, Rotterdam nel 2021, Dubai nel 2022 e ora Doha nel 2025.

Draper, nonostante la sconfitta, può consolarsi con il best ranking: da lunedì sarà numero 12 ATP, a conferma di una crescita costante che lo sta portando sempre più vicino alla top 10. Il britannico ha impressionato durante la settimana per le sue doti difensive, con uno “Steal Score” del 43%, ma contro Rublev non è bastato per conquistare il terzo titolo in carriera.

Con questo successo Rublev torna al numero 9 del ranking mondiale, confermandosi uno dei giocatori più solidi del circuito e specialista dei tornei 500, dove il suo tennis potente e preciso trova spesso le condizioni ideali per esprimersi al meglio.

ATP Doha Jack Draper [8] Jack Draper [8] 5 7 1 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 7 5 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-5 → 1-5 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 0-4 → 0-5 J. Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-3 → 0-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 J. Draper 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Draper 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Draper 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1





