Mirra Andreeva sugli scudi: a 17 anni vince Dubai ed entra in top 10 (Video)

Mirra Andreeva riscrive la storia del tennis femminile. La 17enne russa ha conquistato il WTA 1000 di Dubai battendo in finale Clara Tauson con il punteggio di 7-6(1) 6-1, diventando la più giovane vincitrice di un torneo di questa categoria da quando il formato è stato introdotto nel 2009.

Un successo che proietta la giovane russa direttamente nella top 10 mondiale: da lunedì sarà numero 9 WTA, prima 17enne a raggiungere questo traguardo dai tempi di Nicole Vaidisova nel 2007.

La finale, durata un’ora e 46 minuti, ha visto Andreeva mostrare una maturità sorprendente. Dopo un primo set combattuto, dove ha recuperato uno svantaggio iniziale di 0-2 e vinto nettamente il tie-break, la russa ha dominato il secondo parziale grazie a un rovescio letale che le ha permesso di chiudere con 10 vincenti da quel lato.

“È stata una settimana incredibile”, ha commentato Andreeva, che ha chiuso il match con 12 vincenti di dritto e 10 di rovescio, convertendo 4 delle 7 palle break a disposizione. La russa conferma il trend positivo delle teenager nei WTA 1000: tutte e tre le finaliste under 20 dal 2020 (Swiatek a Roma 2021 e Gauff a Cincinnati 2023) hanno poi vinto il titolo.

Per Andreeva si tratta del secondo titolo in carriera dopo quello di Iasi dello scorso anno, ma la dimensione è completamente diversa: il successo a Dubai, ottenuto eliminando campionesse del calibro di Swiatek e Rybakina, la proietta definitivamente nell’élite del tennis mondiale.

Una settimana che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era nel tennis femminile, con Andreeva che si candida a diventare una delle protagoniste del circuito nonostante la giovane età.

WTA Dubai Clara Tauson Clara Tauson 0 6 1 0 Mirra Andreeva [12] • Mirra Andreeva [12] 0 7 6 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 0*-5 0-6* 1-6* 6-6 → 6-7 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





