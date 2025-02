Challenger Bangalore: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md ed uno nelle quali

Challenger Bangalore – Tabellone Principale – hard

(1) Vit Kopriva vs Qualifier

Enrico Dalla Valle vs August Holmgren

Qualifier vs Jay Clarke

(WC) Ramkumar Ramanathan vs (7) Shintaro Mochizuki

(4) Elmer Moller vs Nicolas Mejia

Michael Geerts vs Blake Ellis

Justin Engel vs Rio Noguchi

James McCabe vs (5) Kyrian Jacquet

(6) Ugo Blanchet vs Qualifier

(WC) Manas Dhamne vs Qualifier

Qualifier vs Bernard Tomic

Valentin Vacherot vs (3) Brandon Holt

(8) Alexis Galarneau vs Enzo Couacaud

Marek Gengel vs (WC) S D Prajwal Dev

Qualifier vs Jurij Rodionov

Khumoyun Sultanov vs (2) Tristan Schoolkate

(Alt) (1) Billy Harrisvs Siddharth Vishwakarma(WC) Niki Kaliyanda Poonachavs (7) Petr Bar Biryukov

(2) Ilia Simakin vs Ryuki Matsuda

(Alt) Adil Kalyanpur vs (11) Kokoro Isomura

(3) Jacopo Berrettini vs (WC) Kriish Tyagi

Mitsuki Wei Kang Leong vs (9) Kasidit Samrej

(4) Nicolas Alvarez Varona vs (WC) Manish Sureshkumar

Eric Vanshelboim vs (10) Hiroki Moriya

(5) Kris Van Wyk vs Aryan Shah

Karan Singh vs (12) Yurii Dzhavakian

(6) Hynek Barton vs Sidharth Rawat

(WC) Rishi Reddy vs (8) Mukund Sasikumar

Court 1 – ore 06:30

Jacopo Berrettini vs Kriish Tyagi

Nicolas Alvarez Varona vs Manish Sureshkumar

Hynek Barton vs Sidharth Rawat

Ilia Simakin vs Ryuki Matsuda

Court 2 – ore 06:30

Mitsuki Wei Kang Leong vs Kasidit Samrej

Eric Vanshelboim vs Hiroki Moriya

Rishi Reddy vs Mukund Sasikumar

Adil Kalyanpur vs Kokoro Isomura