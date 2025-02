Andreeva deluxe: Swiatek ko in due set, è la più giovane semifinalista di sempre a Dubai (Video)

Impresa straordinaria di Mirra Andreeva nei quarti di finale del WTA 1000 di Dubai. La 17enne russa ha sconfitto la numero 2 del mondo Iga Swiatek con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 36 minuti, diventando la più giovane semifinalista nella storia del torneo.

Una vittoria costruita con maturità e freddezza impressionanti per la sua età. Andreeva, testa di serie numero 12, ha dimostrato una straordinaria capacità di gestire i momenti chiave del match, in particolare quando Swiatek è salita di livello nel secondo set portandosi sul 3-1. La giovane russa ha risposto infilando cinque game consecutivi e concedendo appena cinque punti nel finale.

La chiave del successo è stata una combinazione di servizio efficace e colpi vincenti lungo linea, sia di dritto che di rovescio. Particolarmente efficace la tattica di attrarre Swiatek a rete con slice corti per poi passarla con accelerazioni improvvise.

Si tratta della quinta vittoria in carriera contro una Top 10 per Andreeva, che diventa la più giovane a raggiungere questo traguardo dai tempi di Nicole Vaidisova nel 2007. Per la russa è anche la seconda vittoria contro una numero 2 del mondo, dopo il successo su Sabalenka nei quarti del Roland Garros dello scorso anno.

In semifinale Andreeva affronterà la vincente tra Elena Rybakina e Sofia Kenin, con la possibilità di raggiungere la sua seconda finale WTA dopo il titolo conquistato a Iasi lo scorso luglio.

La prestazione contro Swiatek conferma la crescita esponenziale della giovane russa, prima giocatrice under 18 a sconfiggere la polacca nel circuito maggiore.

WTA Dubai Mirra Andreeva [12] • Mirra Andreeva [12] 0 6 6 0 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 0 3 3 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1





