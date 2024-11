Italia-Slovacchia in BJK Cup: dalla ‘Serie C’ alla seconda finale consecutiva. LIVE oggi la Finale tra Italia e Slovacchia (LIVE)

L’Italia si prepara alla sua settima finale di Billie Jean King Cup, la seconda consecutiva, contro la Slovacchia. Le azzurre, a caccia del quinto titolo nella competizione, affronteranno proprio la squadra che nel 2002 le eliminò in semifinale prima di trionfare contro la Spagna a Gran Canaria.

UN LUNGO VIAGGIO

La strada per arrivare a questo traguardo parte da lontano, precisamente da Forlì 2017. Allora si chiamava ancora Fed Cup e l’Italia militava nel World Group II, la “Serie C” della manifestazione. Era l’inizio di un nuovo ciclo: la prima panchina da capitano per Tathiana Garbin, l’esordio in nazionale per Jasmine Paolini e Martina Trevisan. In quella squadra c’erano anche Sara Errani e Francesca Schiavone, con quest’ultima che giocò le sue ultime partite in azzurro.

IL PRESENTE

Oggi, sette anni dopo, l’Italia è completamente trasformata. Sara Errani è ancora lì, simbolo di continuità tra passato e presente, e condivide con Garbin, Paolini e Trevisan la gioia della seconda finale consecutiva. Un traguardo che sembrava impossibile nei giorni di Forlì, quando la nazionale iniziava un ricambio generazionale che l’ha portata, l’anno scorso, alla prima finale dal 2013.

I PRECEDENTI

Nei tre confronti diretti con la Slovacchia, l’Italia è in svantaggio 2-1. L’ultimo precedente sorride alle azzurre: vittoria per 3-2 nelle qualificazioni 2023 a Bratislava. Prima, la sconfitta per 3-2 a Forlì nel 2017 e quella del 2002 in semifinale a Gran Canaria, dove poi la Slovacchia conquistò il suo unico titolo.

La Slovacchia è tornata in finale di Billie Jean King Cup 22 anni dopo il trionfo del 2002. Un’impresa straordinaria per una squadra che, con un gruppo totalmente diverso da quello di Hantuchova e Husarova, ha eliminato in sequenza Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna.

“In questo momento penso solo che siamo in finale”, ha dichiarato Tereza Mihalikova. “Eravamo già felici di aver superato il primo turno, ma ora siamo in finale, è qualcosa di enorme. Dopo il primo singolare sembrava difficile, ma Rebecca ci ha dato un’opportunità e l’abbiamo sfruttata”.

Viktoria Hruncakova ha sottolineato il percorso incredibile della squadra: “È stato tutto incredibile, dal primo punto fino all’ultimo che ci ha portato in finale. Abbiamo giocato alla perfezione nei momenti decisivi”. La tennista ha anche ricordato l’importanza dei suoi idoli slovacchi: “È stato un privilegio crescere con quella generazione di campioni, ho avuto la fortuna di giocare alcuni tornei con Dominika Cibulkova”.

Rebecca Sramkova, che affronterà Paolini in finale, mostra fiducia: “Sento di star migliorando. Sono felice di affrontare una giocatrice forte come Paolini. Non ho aspettative su vittoria o sconfitta, voglio solo godermi il momento”.

IL CAPITANO: “SIAMO GIÀ NELLA LEGGENDA”

Il capitano Matej Liptak non nasconde l’emozione: “È un momento speciale per il nostro paese e per il tennis slovacco. Sono passati molti anni dalla nostra vittoria e ora siamo a un passo da quello che potrebbe essere il più grande successo per tutti i membri di questa squadra”.

“Tutti i nomi che ricordate sono leggende del tennis slovacco, li conosco personalmente”, ha aggiunto Liptak, “ma credo che dopo questo momento tutte le mie ragazze saranno leggende, anche se non dovessero vincere domani. È un momento davvero speciale per loro e per il paese, perché tutti sappiano chi c’era in questa squadra. Proveremo a fare un ultimo passo”.

La squadra, composta da Sramkova, Schmiedlova, Hruncakova, Jamrichova e Mihalikova, si prepara così alla finale contro l’Italia, consapevole di non avere nulla da perdere e di aver già scritto una pagina indimenticabile nella storia del tennis slovacco.