Alizé Cornet sogna Rafael Nadal nella notte prima dell’addio al tennis. Danielle Collins rivela: “Le settimane di allenamento non danno guadagni, devo giocare per pagare le bollette”. Terence Atmane si scusa per l’incidente al Roland Garros: “Ero scioccato e disorientato”

Alizé Cornet chiude la sua carriera con una sconfitta al Philippe Chatrier. All’età di 34 anni, la tennista francese conclude la sua avventura come professionista dopo essere stata sconfitta da Qinwen Zheng con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 22 minuti, in un incontro al quale è scesa in campo con l’emozione negli occhi. Colei che è stata numero 11 del mondo, vincitrice di sei titoli individuali e quarti di finale agli Australian Open nel 2022, appende la racchetta al chiodo dopo aver detto addio a questo Roland Garros 2024.

Conferenza stampa molto piacevole di Alizé Cornet per mettere il punto finale alla sua carriera professionale. La francese di 34 anni, che aveva annunciato che questoRoland Garros sarebbe stato il suo ultimo torneo, ha perso qualche ora fa contro Qinwen Zheng al primo turno, congedandosi in questo modo dal circuito. Poi, nel suo incontro con la stampa, ha rivelato una curiosità legata a Rafael Nadal.

Ieri notte ho dormito bene, in realtà ho sognato Rafa per tutta la notte. Ho sognato che mi proponeva di giocare una partita al meglio dei tre set a Strasburgo e che poi eravamo con la sua famiglia a festeggiare. Poi mi sono svegliata e ho pensato di raccontarvi tutto questo (ride). La verità è che, quando mi sono riscaldata, ho pensato che questa potrebbe essere l’ultima volta, ma la spinta della fede mi ha tenuto concentrata sul gioco. Ora posso dire che è finita, ho fatto del mio meglio in campo”, ha sottolineato Cornet.

Il giorno dopo l’incidente, Terence Atmane ha utilizzato i social media per spiegare perché non si è scusato immediatamente dopo aver colpito una signora sugli spalti durante il suo incontro di primo turno al Roland Garros: “Ho rotto le corde nello stesso momento e mi sono ritrovato a guardare la mia palla attraversare il campo e colpire direttamente la gamba di una spettatrice. Il mio primo istinto sarebbe stato quello di andare a scusarmi, ma ero così scioccato e disorientato dalla mia azione che non mi è venuta in mente alcuna reazione, come un blackout in cui il mio cervello si spegne e non riesco a pensare a nient’altro_”.

Danielle Collins ha un grande carisma e una personalità curiosa che la rende una delle giocatrici che genera più opinioni intorno a sé. Alla statunitense è stato chiesto in una chiacchierata con TennisChannel sui motivi che l’hanno spinta a competere a Strasburgo nella settimana precedente al Roland Garros 2024, e ha sorpreso dicendo che deve pagare le bollette e che le settimane di allenamento non le danno alcun guadagno. A Strasburgo ha incassato 76.225 € arrivando in finale.





Marco Rossi