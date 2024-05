Roland Garros: Rafa un leone, ma Zverev è più forte. Il tedesco vince in tre set

“Un grazie a Rafa da parte del mondo del tennis. L’ho guardato giocare da quando ero piccolo, è stato un onore per me giocare con lui. Non è per me il momento di parlare, è il suo momento”. Con enorme classe Alexander Zverev rende un meritato tributo al grandissimo rivale sconfitto sul Chatrier, Rafael Nadal, 14 volte campione a Roland Garros. Al termine di una dura battaglia durata oltre tre ore, il tedesco ha battuto un indomabile Nadal per 6-3 7-6 6-3, un match di primo turno “irreale” con tantissimo pathos, momenti di vera “garra” agonistica ma anche qualità. Aveva ragione Rafa: se giocherò a Parigi sento che posso giocare un bel tennis. L’ha giocato, eccome. È servito uno Zverev fortissimo per superare la grinta e colpi dello spagnolo, non quelli dei “bei tempi che furono”, ma tutt’altro che dimessi. Si è forse chiuso un cerchio per Zverev: su questo campo due anni fa ha perso la chance di battere Nadal e di vincere il torneo, con un gravissimo infortunio che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera. Dopo due anni di nuovo contro, al primo turno, un sorteggio malvagio ma che ha regalato al pubblico una grande partita.

L’ha meritata Zverev, ha tremato in alcune fasi ma è stato durissimo in altre, ha spinto ed è andato a prendersi i punti importanti con una quantità di prestazione, spinta e potenza che lo spagnolo non è riuscito a contenere. Ma che colpi ancora Nadal, che scelte tattiche ottime e pressione ha messo sul rivale, portato in più fasi al limite per arrivare al successo. Era impossibile chiedere di più allo spagnolo, contro la potenza del tedesco e la sua spinta. Forse l’unica cosa che gli si può rimproverare è l’avvio un teso, e aver fin troppo accettato lo scambio: infatti quando ha rotto gli indugi e attaccato con velocità, Zverev spesso è rimasto sorpreso (e l’ottimo numero di volée del maiorchino lo conferma). Ma davvero, questo Zverev ha mostrato la sua classe e ottimo momento, una forza fisica e resistenza che alla fine hanno prevalso.

Continua il torneo di Zverev, è uno dei favoriti. Finisce subito il sogno di Nadal, probabilmente sarà la sua ultima volta al Roland Garros (come Slam), lo dice anche lui in campo, anche se non ne è ancora sicuro. Finisce probabilmente un’era dorata, irripetibile. I record sono fatti per essere battuti, ma… ipotizzare un nuovo tennista capace di vincere più di Nadal in questo Slam, dominare più di Rafa, è quasi irragionevole: 112 partite e solo 4 sconfitte nel torneo parigino, con il 96,5% di vittorie. Fuori dal mondo.

Zverev parte fortissimo, vuol far capire all’avversario che il più forte in campo è lui, far sentire il suo peso di palla la maggior velocità in campo. Sasha strappa un break immediato a zero mettendo una velocità e potenza che Nadal non riesce a contenere. Gioca corto Nadal, è più contratto e quando è costretto a rincorrere a tutta si vede che le gambe non sono più quelle di un tempo. Si procura delle palle break Rafa, ma non riusce ad essere incisivo. Semplice il motivo: la sua palla non salta più come ai bei tempi e Zverev ha il tempo per sbracciate e scatenare la sua potenza, e quelle difese estreme che l’hanno reso una leggenda adesso sono sparute, alcune entrano, altre affatto. Zverev con un secondo Break (diritto in rete di Nadal) chiude un primo set complessivamente dominato, ha servito troppo bene.

Il match si accende nel secondo set. Rafa va sotto sul 2-1, sbaglia malamente un rovescio d’attacco con timing del tutto errato all’impatto, ma salva due palle break con grinta e un ace. Il pubblico si esalta per lo spagnolo, che si porta 2 pari con un bel diritto vincente. L’inerzia all’improvviso cambia, Zverev perde campo e Nadal ne approfitta, strappa un break con una bella palla corta che sorprende il tedesco, 3-2 e servizio Nadal. È più veloce in campo Rafa, si è come scosso, attivato, sembra aver ritrovato quello sprint che l’ha sostenuto per tutta la carriera. Ora è lui che aggredisce la palla e Zverev è costretto a rincorrere da dietro. 4-2 Nadal, che con coraggio nei suoi game prende l’iniziativa e attacca per primo, anche venendo a rete. Nadal serve per il set sul 5-4, ma è Sasha che sale in cattedra: comanda dalla risposta e stronca con classe la resistenza di Nadal, 0-30 e poi 0-40 con un altra bordata vincente. 4 punti uno più aggressivo dell’altro, break e 5 pari. All’improvviso il tedesco perde lucidità, pure un doppio fallo e 15-40. Rimedia col servizio e tornando aggressivo, per il sorpasso sul 6 giochi a 5. Si arriva al tiebreak. Nel terzo punto Nadal sbaglia col diritto su di una risposta profonda di Zverev (2-1), poi Sasha restituisce il favore con un errore gratuito di diritto. Si gira 3 punti pari. Zverev torna avanti 4 punti a 3 con una splendida volée di diritto su palla bassa. Durissimo l’ottavo punto, il tedesco fa fare il tergicristallo allo spagnolo e chiude sotto rete, 5-3. Poi non chiude l’attacco successivo e subisce il passante di Nadal, 5-4. Sbaglia tutto Nadal in un momento così critico, una smorzata che salta altissima e diventa assist. 6-4 Zverev. Annulla primo set point con un’altra smorzata, 6-5 ora serve il tedesco. Basta il servizio, la risposta non passa. 7 punti a 5, Zverev conduce per due set. Ammutolito lo Chatrier, tutto per lo spagnolo.

Nadal inizia il terzo set con lo sguardo molto teso, è consapevole di aver di fronte una rimonta quasi impossibile. Sbaglia un diritto, poi una volée e si ritrova sotto 0-30 e poi 15-40 con un doppio fallo. Non ne approfitta il tedesco, resta in vita lo spagnolo. Zverev è molto ingenuo nel game seguente, sbaglia la direzione dell’attacco e si fa passare, subendo un break che manda avanti Nadal 2-0. Il vantaggio di Rafa dura poco, il tedesco trova un jolly con un passante in corsa difficilissimo e strappa il contro break con una volée alta un po’ fortunata ma ben eseguita. Il gioco si fa ancor più duro e fisico, Rafa barcolla ma regge, più di testa che di gambe. Zverev salva una palla break nel quarto game (2 pari) e costringe Nadal a correre sui cambi in lungo linea, sforzi importanti. Rafael lotta come un leone, annulla una prima palla break con un attacco e volée da manuale e in totale 4, restando avanti 3-2. Ormai ogni turno di battuta di Nadal è una lotta e calvario. Zverev pressa, vuole il Break e la vittoria. Gioca un’altra magia Rafa, ma niente può sul 30-40 sulla risposta di rovescio lungo linea formidabile del tedesco che scappa avanti 4-3 e servizio. La lotta non è finita, Zverev è costretto ad annullare due palle break (una con un’accelerazione di rovescio fantastica sulla riga), sale 5-3 e chiude per 6-3 con un altro break preso di grande forza e qualità. Vince Zverev, con merito, al termine di una partita dura, ricca di pathos e tensione agonista. Tutto il pubblico è per Rafa, nonostante la sconfitta. Grandi applausi e un’uscita di scena di altissimo livello. Come desiderava. Contro uno Zverev così forte, era impossibile chiedergli di più. Chapeau Rafael.

Marco Mazzoni

