Accuse di condotta antisportiva a Carico di Holger Rune (Video)

L’edizione 2023 del Roland Garros è stata turbata da un incidente che continua a destare scalpore nel mondo del tennis. Durante l’incontro degli ottavi di finale tra Holger Rune e Francisco Cerúndolo si è verificata una situazione che ha sollevato una serie di controversie.

In un video che ha rapidamente fatto il giro del web, si vede chiaramente la palla rimbalzare due volte sul suolo prima che Rune la colpisca. Nonostante le immagini evidenti mostrate sul maxischermo dell’arena, il tennista danese non ha in alcun momento ammesso che la palla fosse caduta due volte, provocando un’esplosione di indignazione da parte del pubblico e dei tifosi.

Non solo questo. L’arbitro di sedia ha aggravato la situazione dando il punto a Rune e penalizzando Cerúndolo per aver parlato con la palla ancora in gioco. Questa decisione ha indubbiamente destabilizzato il tennista argentino, contribuendo a creare una situazione di tensione durante l’incontro.

A rincarare la dose è arrivata la dichiarazione di Rune, che sosteneva di non essersi reso conto della doppia caduta della palla. Una affermazione che ha fatto sollevare più di un sopracciglio, poiché, come ben sanno tutti coloro che hanno giocato a tennis, è quasi impossibile non notare un doppio rimbalzo.

La reazione di Jaume Munar, altro professionista del circuito, non si è fatta attendere. L’atleta spagnolo ha prontamente rilanciato le dichiarazioni di Rune, mettendo in dubbio la sua versione degli eventi. Le sue parole hanno ulteriormente infiammato la situazione, alimentando il dibattito sulla correttezza sportiva e l’integrità nel tennis.

In conclusione, l’azione antisportiva di Rune ha turbato non solo il corso dell’incontro, ma ha scosso l’intero ambiente tennistico. Le reazioni e le discussioni sollevate da questo episodio continuano a far discutere, evidenziando l’importanza di mantenere lo spirito sportivo e l’onestà nel gioco del tennis.

CERUNDOLO A RUNE: “SPERO CHE TI MULTINO” SULLA SVISTA DELL’ARBITRO